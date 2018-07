Mila Kunis face DEZVĂLUIRI neașteptate despre căsnicia actualului său soț, Ashton Kutcher, cu Demi Moore : “Au avut o relație...”

Mila Kunis (34 ani) a vorbit pentru prima data intr-o emisiune despre mariajul de opt ani al actualului ei sot, Ashton Kutcher(40 ani) , cu actrita Demi Moore (55 ani), relateaza revista People.

Actrita a povestit ca: “au avut o relatie normal, reala . Aveau trei copii pe care i-au crescut cu multa dragoste, asa cum e normal. Da, el era destul de tanar, insa i-a iubit enorm pe cei mici”, facand referire la cei trei copii pe care Demi Moore ii are impreuna cu Bruce Willis.

Mila a mai adaugat si ca Ashton inca are o relatie apropiata cu cei mici si tine la ei la fel de mult.

Legat de relatia dintre ea si sotul sau, Mila a spus ca desi personajele lor din serialul tv „That’s the 70’s Show“ au fost impreuna, cei doi nu au simtit nimic unul pentru celalalt atunci.

“Privesc in trecut si realizez ca oamenii care eram in trecut nu puteau fi impreuna, nu ne potriveam, au trecut 20 de ani de atunci. Daca nu treceam prin toate experientele din acesti ani, atat eu cat si el, cu siguranta nu deveneam cine suntem acum, sau am fost cand ne-am cunoscut“, a mai adaugat actrita.

Ashton și Mila sunt împreună din 2012, ajungand la altar in 2015. Cei doi au o fetiță și un băiețel, Wyatt și Dmitri. Anterior, Ashton a fost căsătorit cu actrița Demi Moore, de care a divorțat în urma unor zvonuri privind infidelitatea actorului.