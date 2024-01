Minerva, în lacrimi când vorbea de horoscopul anului 2024: „Mi-au murit în brațe!” Ce s-a întâmplat cu celebra astrologă

Minerva, celebra astrologă, a izbucnit în lacrimi în cadrul unui podcast, în timp ce vorbea despre horoscopul anului 2024. Ce evenimente și-a amintit, făcând comparație cu trecutul.

Minerva, pe numele său real Gabriela Dima, este una dintre cele mai cunoscute astrologe din spațiul media, care și-a creat un nume acum mulți ani în urmă, când a apărut făcând predicții astrologice controversate, care s-au dovedit mai apoi a fi adevărate. De exemplu, ea a spus că Revoluția de la 1989 a fost lovitură de stat și că Băsescu va câștiga cel de-al doilea rând de alegeri, iar la acea vreme a fost numită și securistă, dovedindu-se mai apoi că singurul instrument cu care lucra era harta astrologică.

Recent, în cadrul podcastului artistului Jorge, Minerva a oferit noi informații despre cum arată anul 2024, despre care se știe că este an karmic și an de putere personală. Însă a exista un moment în care astrologa nu și-a mai putut stăpâni lacrimile amintindu-și de un moment care a marcat-o.

Minerva, în lacrimi când vorbea de horoscop: „Mi-au murit în brațe!” Ce s-a întâmplat cu celebra astrologă

Minerva a povestit despre momente care s-au adeverit din ceea ce ea a prezis și despre faptul că anul 2024 va scoate la suprafață adevărul evenimentelor. Un moment, însă, a făcut-o să plângă în timp ce vorbea: „Acum, uite, în 1989, pe data de 25 decembrie, când a fost executat cuplul Ceaușescu, am spus că este lovitură de stat. Am fost făcută securistă și satisfacția aia, știi, după 32 de ani să se confirme… Mie mi-au murit prieteni în brațe și mă întreb pentru ce, iar mi-am adus aminte și faptul că după doar 32 de ani vii și spui că a fost lovitură de stat cu nonșalanță sau declari că … Voinea și-a dat arama pe față pentru că a fost obligat să închidă dosarele Revoluției, și atunci vă întreb pe voi, voi sunteți copii, voi nu ați trăit cum am trăit noi pe vremea mea, dar să știți dacă oamenii la ora actuală regretă perioada de până în 89, regretă de fapt stabilitatea, pentru că aveai stabilitate, aveai o casă deasupra capului, aveai loc de muncă, te obliga să mergi la muncă, câștigai așa cum câștigai, iar din 86 nu s-au mai plătit impozite.

Deci omul lua salariul net, nu exista impozit, nu exista taxă pe așa ceva. Și au murit foarte mulți tineri în ideea că o să fie altfel, și știi care este durerea mea cea mai mare? Mergând în istorie, românul are vocația trădării în sânge, asta e durerea cea mai mare (...) iar ceea ce se întâmplă la ora actuală, dezbinarea asta, pentru că alte etnii sunt foarte unite în afară, noi și în afară suntem dezbinați. Deci nu există o coeziune, ceva comun care să îi facă pe oameni să lucreze pentru celălalt. Eu când îi aud, păi cum măi te-ai născut în România, te-ai școlit în România, pe urmă întorci spatele României, ai făcut șase ani de facultate, statul ăsta a plătit ca să te formeze ca om și tu arunci cu noroi în statul ăsta? Mie asta mi se pare aberant.

Și o să vedeți ce probleme vor fi cu alegerile cu românii care votează în afară, pentru că s-ar putea să voteze electronic, iar dacă se votează electronic, acolo se pot face foarte multe chestii. (...) Acum intrând în Vărsător, se lucrează la nivel de mentalitate și de structuri, problema este că în căutarea unor soluții vor avea loc schimbări fundamentale. (...) Oamenii vor începe să își reclame propria independență”, a spus Minerva.

De la ce vine numele de Minerva

Numele celebrei astrologe este inspirat din legendele zeilor. Minerva este numele roman al zeiței numite de greci Pallas Athena. Aceasta era zeița înțelepciunii și a războiului drept.

Este de asemenea zeița artelor și a meșteșugurilor patronând deopotrivă mobilitatea minții, era pentru romani și inventatoarea construcțiilor navale.

Cum este corect „astrologă” sau „astroloagă”

Conform DOOM 3, care se regăsește și online acum, ultima ediție, cuvântul apare astfel: !astrologă (livr.)/(colocv.) astroloagă s. f., g.-d. art. astrologei/astroloagei; pl. astrologe/astroloage. Explicația ne arată că în mod colocvial se spune „astroloagă”, însă corect este termenul „astrologă”.

