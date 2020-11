Minodora a slăbit 40 de kilograme. Află dieta minune care i-a schimbat viața

Minodora respectă orele fixe pentru fiecare masă

"Cam da! Trei mese pe zi, fără nicio gustare. În loc de gustări poate un iaurt de fructe sau lichide. Ultima oră de masă, în weekend, este mai târzie, dar la ora 20 sunt mâncată deja. Totdeauna mănânc la micul dejun ceva, dar repet, cantitățile de mâncare sunt mici. Când spun sunt mici, sunt mici! Maximum cinci guri", mai adaugă Minodora.

"Făcând acest lucru de un an și jumătate, de pe 14 februarie, chiar este un an și nouă luni, apropae doi ani, somacul se obișnuiește", mai spune artista.

A făcut operație de micșorare a stomacului

"În 2017 am făcut operația, adică acum trei ani de zile am făcut operația de stomac. Am slăbit cu operația 15 kg și după un an și jumătate m-am îngrășat opt/nouă kg. În momentul în care am văzut că încep să mă reîngraș și să nu am niciun rezultat cu stomacul operat, tăiat, am hotărât să diminuez total cantitățile de mâncare și m-au ajutat aceste picături care mi-au tăiat pofta", povestește Minodora.