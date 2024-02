Minodora a trecut printr-o operație delicată. Ce se întâmplă cu artista: „A fost cu anestezie generală, a durat 4 ore”

Minodora a trecut printr-o operație delicată în urmă cu câteva zile. Artista a oferit primele declarații despre intervenția chirurgicală la care a apelat. Iată ce se întâmplă, de fapt, cu aceasta.

Minodora a ajuns pe patul de spital în urmă cu puțin timp pentru o operație complexă de patru ore. Artista a vorbit, fără ezitare, despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o și motivele ce au făcut-o să apeleze la o astfel de procedură.

Pentru că este o persoană asumată și sinceră cu fanii săi, vedeta s-a decis să scoată la iveală ultimele noutăți din viața ei. Așadar, se pare că aceasta a trecut prin cea mai grea operație de până acum.

În ultima perioadă, Minodora a făcut schimbări radicale în ceea ce privește aspectul fizic. Cântăreața s-a operat la stomac pentru a scăpa de kilogramele nedorite, iar acum s-a confruntat cu o problemă ce a determinat-o să ajungă pe mâinile medicilor.

Vedeta a trecut printr-o transformare uluitoare. Aceasta a dat jos 40 de kilograme într-un timp scurt printr-o alimentație echilibrată și o dietă strictă. Astfel, noua procedură la care a apelat o ajută să își mențină aspectul fizic de invidiat, după ce a slăbit considerabil.

De ce a ajuns Minodora din nou la bisturiu. Prin ce operație a trecut

Pentru că a trecut printr-o schimbare neașteptată, Minodora s-a gândit să facă câteva retușuri. Astfel, artista a trecut printr-o operație de aproximativ patru ore la nivelul feței. Aceasta și-a făcut un lifting de gât și gușă.

La scurt timp de la procedura delicată, vedeta a făcut și primele declarații unde a vorbit despre cum se simte după intervenția chrurgicală. Întregul proces a fost realizat cu pacienta sub anestezie generală.

„Nu a fost ceva grav. Eu am slăbit foarte multe kilograme și mai fac niște ”ajustări” în sensul în care am avut parte de o intervenție chirurgicală în zona feței, un lifting de gât și gușă. A fost cu anestezie generală, a durat 4 ore. Am 10 zile de la operație, urmează să merg la control. Sunt umflată, dar se mai retrage.

A fost o operație destul de grea din punctul meu de vedere. Am avut multe intervenții de când am slăbit, am făcut și abdominoplastie și ridicare de sâni, că am slăbit 40 de kilograme, dar asta parcă a fost cel mai greu de dus pe picioare, poate și din cauza faptului că e în zona feței și e mai greu de gestionat. Am dormit numai pe spate, sunt tăiată după ureche. Am făcut practic în zona gușei o reconstrucție de muschi”, a povestit Minodora, potrivit spynews.ro.

Artista a mai dezvăluit faptul că a stat internată doar o zi, însă a trecut printr-o perioadă dificilă după operație. Minodora s-a confruntat cu depresia câteva zile deoarece nu se simțea deloc bine.

”Am stat doar o zi internată în spital, după care am plecat acasă, dar greu... La un moment dat am intrat și în depresie vreo 2 zile, din astea 10 de recuperare, a fost greu. Nu au fost dureri, că totul e amorțit, doar usturime așa, că te ustură. Nu poți să dormi decât pe spate, nu au existat dureri, ci discofort. Acum eu fiind probabil și obosită psihic, căci abia ce ne-am întors din America, acolo unde am fost în turneu o lună și jumătate, s-au acumulat așa. Capul a fost amorțit cu totul”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.