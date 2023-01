Cum își stopează pofta de mâncare Minodora. Vedeta se menține în formă printr-un truc pe care oricine și-ar dori să-l cunoască

Odată cu începutul anului, Minodora este pregătită să facă din nou o schimbare în ceea ce privește greutatea corporală. Este slabă și are formele dorite, dar se ține de ceea ce și-a propus în urmă cu câțiva ani buni, când a luat decizia de a-și micșora stomacul și de a-și impune un stil alimentar echilibrat.

Tot timpul a spus că mănâncă ce își dorește, dar este extrem de atentă la cantitate. Însă nu doar acesta este secretul ei! Vedeta spune că niște picături ar fi făcut minuni în demersul său. Acea soluție orală i-a inhibat pofta de mâncare, ajungând chiar să cântărească, la un moment dat, și 60 de kilograme.

Cum reușește Minodora să-și mențină greutatea și cum își stopează pofta de mâncare: “De mică am fost pofticioasă”

Minodora Muntean, cunoscută prin titulaturile de scenă Minodora și Minodora la Maxxim, a dezvăluit că s-a confruntat mult timp cu problema kilogramelor în plus, însă după ce a apelat la mai multe soluții,a găsit și varianta potrivită. Vedeta mănâncă tot ce își dorește dar în cantități mici și își controlează pofta de mâncare cu niște picături. Ea avut o perioadă când a cântărit chiar și 60 de kilograme, dar mărturisește că nu era mulțumită deoarece ajunsese să slăbească atât de mult încât nu mai arată deloc bine.

“Înțeleg că odată cu începutul anului vrei să faci o schimbare, vrei să slăbești câteva kilograme? Ai vreo dietă pe care o să o urmezi?”, întreabă reporterul Antena Stars.

“În primul rând, nu dietă, nu! Cantitatea de mâncare, cea pe care o servesc, este mică, însă mă ajut de niște picături care îmi taie pofta de mâncare. Mă ajută foarte mult, dar eu mai fac pauză cu ele, dacă slăbesc prea mult… A fost o perioadă în care am slăbit foarte mult. Ajunsesem la 60 kg și nu-mi stătea deloc bine, fiind și mai masivă așa, nu mai aveam forme practic, sânii se duseseră în jos, posterior nu mai era, fața picase de tot”, spune Minodora pentru Antena Stars.

“Fiind o fire pofticioasă dintotdeauna, de mică am fost pofticioasă, fără aceste picături pe care eu le iau de 2019 -pentru că eu sunt operată de stomac în 2017 - m-am reîngrășat din cauza poftei de mâncare. Luând aceste picături, reușesc să sã-mi stopez pofta, apetitul. Nu mai mănânc și vreau să mă apuc de ele și automat mănânc foarte puțin. Nu-mi refuz nimic, dar gust doar”, a mai spus vedeta pentru sursa citată mai sus.

Dieta, sportul și masajul - cheia unei siluete de invidiat

La Acces Direct, în 2021, ea a vorbit despre stilul său de viață: "Fac și sport și masaj pentru că nu e nicio frumusețe să slăbești și să rămână surplus de piele, însă este foarte greu pentru că eu am dat foarte multe kg jos, de la 100 de kg sunt la 62 acum, merg spre 60 de kg. Operația de tăiere de stomac nu este o operație ușoară, să știți! Este o frustrare în permanență pentru că nu mai poți mânca, mănânci foarte puțin. Dacă mănânci încontinuu așa cum am mâncat eu, din nou ți se mărește (n.r stomacul) și din nou te îngrași.

Trebuie știut foarte clar, că și cu această tăiere de stomac, dacă nu ai reguli și nu păstrezi niște limite, te reîngrași automat, este ca un balon de elastic. Dacă știi că nu ești conștiincios și nu respecți anumite lucruri, nu te opera de stomac!", a spus Minodora la Acces Direct în urmă cu ceva timp.

"Vreau să le povestesc fetelor că eu mănânc absolut orice, inclusiv slănină afumată cu ceapă și cu pâine, pentru că îmi place, eu sunt bănățeancă. Mănânc absolut orice, inclusiv dulce, dar cantitățile mele sunt foarte mici, foarte, foarte mici, atât cât să îmi fac pofta și totodată din Italia, nu din România, folosesc niște picături care mi-au tăiat pofta de mâncare și de dulciuri. Cred că acest lucru m-a ajutat foarte tare", a spus Minodora.

Minodora a apelat în anul 2017 la operație de micșorare a stomacului

"În 2017 am făcut operația, adică acum trei ani de zile am făcut operația de stomac. Am slăbit cu operația 15 kg și după un an și jumătate m-am îngrășat opt/nouă kg. În momentul în care am văzut că încep să mă reîngraș și să nu am niciun rezultat cu stomacul operat, tăiat, am hotărât să diminuez total cantitățile de mâncare și m-au ajutat aceste picături care mi-au tăiat pofta", a povestit Minodora la Acces Direct în perioada respectivă.

