Mirela Vaida a lansat o piesă compusă integral de ea. Cum arată videoclipul și ce spune despre versurile melodiei

Mirela Vaida este peste măsură de fericită că a lansat o piesă pe care a compus-o integral ea. Melodia este una specială pentru 1 decembrie, despre România, locul în care ea s-a născut.

Mirela Vaida și-a surprins fanii cu o piesă de suflet pe care a lansat-o de curând, pe canalul personal de YouTube. Aceasta a ținut să transmită și câteva cuvinte despre acest moment special din viața ei.

Cântăreața și prezentatoarea tv a scris o serie de cuvinte cu privire la versurile piesei pe care a lansat-o de curând. Aceasta a ținut să compună muzica și textul unei melodii pentru românii care se identifică cu tradițiile și datinile românești.

„Cântecul acesta este compus de mine, muzică și text, născut din dragostea pentru români și pentru România! Cred că românii, indiferent că au plecat din țară sau au ales să se realizeze aici, nu au uitat de locurile natale, de părinți, de tot ce-i leagă de acest pământ! Am cunoscut români plecați din țară de zeci de ani și m-a impresionat dragostea lor pentru folclorul românesc, pentru tradiții, pentru casa copilăriei. Când am scris acest cântec, m-am gândit la ei dar și la mine, care deși am rămas în România, ajung în locurile natale din ce în ce mai rar... Însă fiecare întoarcere acasă mă încarcă de energie și de bine, de amintiri și de dor.. Primiți acest cântec, oriunde v-ați afla în lume! La mulți ani, români! La mulți ani, România!!”, a scris ea.

Mirela Vaida a publicat și pe rețelele de socializare anunțul că urma să lanseze o piesă scrisă de ea:

„Bună dimineața! După amiază, la ora 17, pe canalul meu de YTB, se va lansa cel mai nou videoclip al meu, cântec compus integral de mine, care vorbește despre "locu-n care m-am nascut", despre români și România, așa cum o simt și cum o văd eu! Cu oameni de poveste, cu peisaje încântătoare, cu tradiții și obiceiuri unice! Sper, din suflet, să vă placă!”, a scris vedeta.

Mirela Vaida și soțul ei au discutat despre mărirea familiei

Mirela Vaida este o soție și o mamă fericită și nu ezită niciodată să declare acest acest. De curând, îndrăgita prezentatoare TV și-a surprins admiratorii, după ce a declarat că ar fi gata să devină din nou mămică. Prezentatoarea are 3 copii alături de partenerul ei, Alexandru Vaida: o fetiță și doi băieței.

Carla e fiica cea mare a prezentatoarei și are 7 ani și jumătate. Pe lume a venit apoi Tudor, iar Vladimir e mezinul familiei. Mirela Vaida recunoaște că viața cu trei copii nu e ușoară, însă chiar și așa, nu exclude posibilitatea apariției unui nou membru al familiei.

„Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. (..)

Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi”, declara recent prezentatoarea TV, pentru okmagazine.

