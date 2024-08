Mirela Vaida, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cât de bine arată prezentatoarea la 42 de ani

Mirela Vaida a publicat pe rețelele sociale imagini în care apare în costtum de baie. Prezentatoarea TV a demonstrate că este într-o formă fizică de invidiat la cei 42 de ani ai săi.

Mirela Vaida a publicat imagini din vacanța de anul acesta. Prezentatoarea a petrecut timp superb alături de familie în Turcia. Cu această ocazie, Mirela Vaida a defilat în costume de baie.

Am ales Turcia si anul asta pentru ca inca mi se pare foarte potrivita pentru conceptul nostru de familie cu 3 copii, nici prea mici dar nici prea mari! Nu are rost sa dezvolt conceptul de "turism" in Turcia, ca il stiti: tot ce vrei! Am revenit mai obositi, mai grași, eu mai cu "burtică" ( de la mancare, nu de la altceva), mai bronzati si mai feritici ca am fost impreuna peste tot si am facut tot ce ne-a taiat capul!

Citește și: Petrecere în familia Mirelei Vaida. Ce surpriză i-a făcut prezentatoarea lui Vladimir, fiul ei mijlociu, la aniversarea de 8 ani

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa sezon 10, 21 august 2024. Mirela Vaida a răbufnit: „Să dăm cărțile pe față”. Cine ar fi fata despre care vorbește Daiana

Mirela Vaida, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum își menține prezentatoarea silueta

Povestind despre cum își menține silueta, Mirela Vaida a precizat că înoată în piscina din curtea casei.

„Vrând-nevrând iei kilograme în plus în vacanță, de asta e și vacanță ca să bucur. Dacă îmi plac foarte mult anumite mâncăruri – cum sunt eu cu mâncărurile chinezești sau sushi, chestii din astea pe care nu le mănânc toată ziua și care sunt bune – le mănânc. În schimb nu mănânc dulciuri, nu mănânc înghețată multă, nu beau sucuri, nu mănânc pâine, dar în rest îmi plac mâncărurile bine făcute.

În ceea ce privește alimentația, Mirela Vaida a precizat că după vacanță are grijă să consume doar alimente slab calorice și sănătoase, ca salatele și grătarul. Prezentatoarea este o adeptă a sportului, însă în perioada de caniculă înlocuiește alergatul pe bandă cu înptul în piscina personală.

Reglez greutatea din foarte multă apă și încerc să mănânc o dată pe zi și doar salate și grătar, atât. Din cauza căldurii nu am mai făcut sport spre rușinea mea, dar ne-am făcut piscină în curte. Am deschis-o luna trecută și încerc să înot cât pot: dimineața sau seara să fac câteva bazine, să mă relaxez la piscină și aștept să se mai ducă căldura, pentru că și pe bandă nu poți să alergi dimineața pentru că e foarte cald”, a declarat, pentru Unica.ro, Mirela Vaida.

Citește și: Mireasa sezon 10, 15 august. Momentul în care Mirela Vaida începe să plângă: ”Am pierdut 3 sarcini”. Ce i-a declanșat lacrimile