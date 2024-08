Petrecere în familia Mirelei Vaida. Ce surpriză i-a făcut prezentatoarea lui Vladimir, fiul ei mijlociu, la aniversarea de 8 ani

Vladimir, fiul Mirelei Vaida, împlinește 8 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere pe cinste.

Mirela Vaida a publicat imagini de la petrecerea aniversară organizată în avans, cu ocazia aniversării de 8 ani a fiului ei. Prezentatoarea TV a postat un portret superb de familie unde apare alături de soț și de cei 3 copii ai lor.

Vladimir a avut parte de o petrecere la piscină, cu animatori, pizza, prăjituri, înghețată și tort, iar bucuria copiilor a fost enormă.

Citește și: Băiețelul Mirelei Vaida a fost operat de urgență! Vladimir vedea dublu, iar timp de 7 ani medicii nu au descoperit problema

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mirela Vaida, mesaj emoționant pentru Vladimir: „Ești, în fiecare zi, lecție de viață pentru noi!”. Imagini de la petrecerea micuțului

„Leuțul nostru, Vladimir, va împlini 8 ani pe 20 august dar i-am facut petrecere in avans, ca sa prindem weekendul cu totii acasa! Vladimir e sufletul si inima casei, la el totul se face cu iubire si , pentru el, ciorbita mamei e cea mai buna pentru ca e facuta "cu dragoste"! La multi ani, "Vlădiuc-Haiduc", suflet sensibil si bun! Esti, in fiecare zi, lectie de viata pentru noi! Ne bucuram ca petrecerea ta a iesit asa cum iti doreai, cu prieteni si colegi de scoala, cu verisori, animatori, cu piscina si curtea plina de veselie!”, a scris Mriela Vaida pe rețelele sociale mulțumindu-le tuturor pentru urări.

Anul acesta băiețelul Mirelei Vaida a fost operat de urgență la nivelul ochilor pentru că suferea de o boală pe care niciun doctor nu reușise să o descopere timp de 7 ani: diplopie.

Mirela Vaida și Alexandru Vaida au împreună 3 copii: pe Carla, pe Vladimir și pe Tudor. Prezetatoarea și-a dorit din tot sufletul să fie mamă, iar această dorință i s-a îndeplinit după 3 sarcini pierdute. Mirela Vaida este foarte sensibilă când vine vorba de copii, iar recent, o replică deplasată rostită de un concurent Mireasa a făcut-o să plângă și să-i roage pe oameni să nu mai judece.

„Băieți și dragi telespectatori. Eu vin de la o emisiune crudă, se numește Acces Direct. Eu am cred că 2 cazuri pe zi de mame care rămân singure să-și crească copiii sau de mame care vor să-și obțină copiii de la tatăl lor. Sunt mame care plâng pentru copiii lor și credeți-mă că mă emoționează. E foarte simplu, când rămâi însărcinată în 2024, să avortezi. E simplu, poate face oricine. La 16-17 ani poți să-ți pierzi capul, ești un copil și toți copiii greșesc. Dar un copil nu e o greșeală. Dacă aduci un copil pe lume ți-l asumi. Ce e în sufletul unei mame care nu-și abandonează copilul, nu îl lasă la stat, nu-l aruncă la tomberon... Vă rog, nu mai judecați. Ok, iertați-mă... Nu judecați fetele astea. Fetele au dreptul să-și refacă viața. Fetelor, puteți să spuneți orice, dar la partea cu copiii sunt foarte sensibilă. Am pierdut trei sarcini și știu cât îmi doream un copil. Vă rog... Băieți, vă doresc din suflet să aveți o singură căsnicie până la adânci bătrâneți, dar dacă nu o veți avea și veți rămâne cu un copil sau doi, vă veți dori ca viitoarea iubită sau soție să vă iubească copiii din prima căsnicie ca și cum ar fi ai lor.”, a spus Mirela Vaida printre lacrimi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările