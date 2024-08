Mireasa sezon 10, 21 august 2024. Mirela Vaida a răbufnit: „Să dăm cărțile pe față”. Cine ar fi fata despre care vorbește Daiana

După o discuție codată dintre Daiana și mai multe fete, Mirela Vaida a răbufnit. Ce i-a reproșat fetei care susține că o concurentă misterioasă în aruncă priviri lui Alexandru.

După ce Daiana a dezvăluit că are îndoilei în privința lui Alexandru, cei doi au avut ocazia să poarte o discuție. Băiatul i-a explicat de ce s-a distanțat de e în ultime perioadă, dar întorasă în casă Daiana a purtat o discuție codată despre o anume fată care îi aruncă priviri celui cu care se află într-o cunoaștere.

„Ți-am zis că tu în privința mea ești foarte reținut. Nu-mi dau seama dacă e de bine sau de rău”, i-a spus Daiana lui Alexandru.

„Și în momentul ăsta, sunt conștinet că eu vorbesc doar cu tine. Sunt foarte multe lucyruri pe care nu vreau să le știe toaată lumea. Eu nu vreau să fiu mai retras față de tine, dar tu ai interpretat-o greșit. Dar tu ai interpretat greșit, dar ai avut neovie. Unele fapte pe care le fac, tu le gândești prea mult”, a spus el.

„Nu am cum să fac asta, e felul meu de a fi”, a răspuns aceasta.

„Eu sunt un pic neclar cu ce o să fac când o să ies din emisiune și depinde foarte mult de asta. Ți-am mai spus asta la date-ul noastru. Că s-ar putea să merg înapoi în Anglia, sau să încerc altceva. Nu m-am distanțat de tine că nu voiam să vorbesc cu tine. Cum ai reacționa dacă ți-aș spune că eu mă mut în Postugalia de tot? Te-am auzit că ești foarte sceptică”, a explicat Alexandru.

„Am zis că sunt deschisă dacă aș avea pentru cine, doar că momentan nu pot să dau un răspuns sincer. Pentru că nu am experimenat asta până acum, nu știu cum ar fi. Dar dacă aș avea o relație serioasă aș face și pasul acesta”, a concluizonat fata.

Cine ar fi fata misterioasă despre care Daiana crede că îi aruncă priviri lui Alexandru

„Noi n-aveți cum să observați că vă uitați la altcineva. Normal că eu observ”, a zis ea în casă.

Din partea ei e 100% voluntar, din parte lui nu cred. Dacă el nu are gestuiri, nu e vina lui. Din partea ei mi se pare voluntară, pentru că nu este doar de acum. Acum a avansat puțin. Din partea lui nu am văzut decât priviri, din partea ei am văzut niște gesturi”

În emisia live din 21 august 2024, Mirela Vaida a încercat să afle cine este fata misterioasă despre care Daiana susține că îi aruncă priviri lui Alexandru.

„Eu rămân șocată!”, a spus Raluca, despre care toți cred că este vorba.

Cu toate acestea, Daiana încă refuză să dea un nume, moment în care gazda Mireasa a răbufnit.

„Nu este vorba desprea asumarea mea. A lor!”, a spus tânăra.

„În momentul ăsta m-am enervat! Ne luați de proști! Ne putem asuma sau nu? Hai să dăm cărțile pe față! Este Raluca? Este Ionela? Mă iei la mișto! Faceți materiale, vorbiți despre nimic, dar aveți pretenția ca alții să fie asumați despre voi. Dacă nu vă place regula acestei emisiuni, mergeți acasă!”, a răbufnit Mirela Vaida.

