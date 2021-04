Mirela Vaida are o fetiță adorabilă. Cât a crescut și cum arată acum Carla

Frumoasa prezentatoare a emisiunii Acces Direct se mândrește cu 3 copii superbi, Carla, în vârstă de 6 ani, Vladimir, în vârstă de 3 ani și Tudor în vârstă de 2 ani.

Deși artista se împarte între cariera de succes, repetițiile pentru show-ul Te cunosc de undeva! și rolul de mămică, Mirela pare că se descurcă de minune. Mirela Vaida, care are peste 560.000 de urmăritori pe Instagram, postează adesea fotografii cu cei mici care sut extrem de adorabili.

Adesea prezentatoarea Acces Direct face și vlogguri cu micuții ei, filmându-I în timp ce gătesc împreună, se joacă sau fac diferite activități de familie. Pe Mirela o vedem zilnic la televizor și ne aduce mereu subiecte interesante, iar frumoasa prezentatoarea de la Acces Direct are un talent deosebit la cântat si o voce cu totul specială.

În urmă cu puțin timp, Mirela a postat o fotografie cu Carla, care a împlinit de curând 6 ani. Micuța îi seamănă leit și are un păr creț superb. Prin noua ei postare, Mirela a atras aten’ia asupra misiunii dificile a artiștilor în perioada pandemiei și faptul că abia așteaptă să fie din nou pe scena teatrului. La repetițiile pentru un nou spectacol a însoțit-o și fiica ei. La descrierea fotografiei, prezentatoarea TV a adăugat:

“A fost si este, inca, o perioada foarte grea pentru artisti! 🎭Teatrele, desi inchise de atata vreme, isi duc mai departe activitatea pregatind noi spectacole, in speranta ca vom juca in curand! Pe artisti ii tine in viata scena! Si vin zilnic la repetitii! Cu entuziasm! Cu nerabdare! 🙏Pentru ziua in care isi vor revedea publicul in salile pline! ❤️Pentru ziua in care se va ridica din nou cortina! Pana atunci va arat cateva detalii din culisele @teatrultanase , in pregatirea celui mai nou spectacol!”

Cum arată acum Tudor, băiețelul Mirelei Vaida

Tudor Ștefan, micuțul născut pe 10 aprilie 2019, este protagonistul mai multor peripeții, iar vedeta tratează cu mult umor aceste situații. În una dintre fotografiile postate de Mirela Vaida, micuțul apare alături de pisica familiei:

„Tocmai voia să bage pisica în toaletă!! Of, Doamnee...Noroc că l-am prins! Altfel, ei doi sunt cei mai buni prieteni!”, a povestit Mirela Vaida, postând adorabila imagine.

Viața de familie pentru Mirela Vaida

„Avem un program foarte organizat, în sensul că ei dimineața merg la grădiniță, după-amiaza ei sunt acasă, eu sunt la serviciu, ne întâlnim seara, povestim tot ce s-a întâmplat în timpul zilei, pregătim hăinuțele, mâncăm împreună, iar zilele pe care le mai avem libere le petrem gărind împreună, făcând lucruri frumoase”, a povestit Mirela Vaida la Observator.

Anul trecut Mirela Vaida povestea cum e viața ei cu trei copii:

„Acum suntem într-o altă etapă a vieţii, cu trei copii şi „un pic” mai multe responsabilităţi și nu aş mai putea pleca de acasă nici măcar o zi fără să nu fiu în permanentă legătură cu copiii, să ştiu cine și cât a mâncat, la ce oră, când au dormit, când s-au trezit şi cât desert au cerut, de aceea nu cred că m-aş mai putea relaxa ca atunci. Acum grijile sunt altele şi nu ştiu dacă aş mai putea repeta experienţa”, a declarat vedeta pentru Libertatea.