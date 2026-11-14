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Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă. Cum a ajuns fiul lor cel mare în centrul tensiunilor

Relația dintre Gabi Bădălău și Claudia, mama copiilor săi, este din nou marcată de tensiuni, iar neînțelegerile dintre cei doi au ajuns, încă o dată, în atenția publicului. De această dată, în centrul disputei se află Nicolas, fiul lor în vârstă de 10 ani, despre care omul de afaceri susține că își dorește să rămână alături de tatăl său.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Sambata, 14 Noiembrie 2026, 15:48 | Actualizat Sambata, 14 Noiembrie 2026, 15:49
Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă | Instagram
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Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia, mama copiilor săi, continuă să se desfășoare în spațiul public, pe fondul neînțelegerilor privind relația copiilor cu fiecare dintre părinți. Cele mai recente declarații făcute de omul de afaceri pe rețelele sociale scot la iveală o situație tensionată, în care principalul subiect este Nicolas, fiul lor în vârstă de 10 ani.

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Conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu continuă

Potrivit lui Gabi Bădălău, băiatul și-ar fi exprimat dorința de a rămâne la tată și ar refuza, în anumite împrejurări, să plece cu mama sa. Acesta susține că încearcă să încurajeze relația dintre Claudia și copii și că nu își dorește ca ei să fie îndepărtați de mama lor.

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„Nu vreau să îndepărtez copiii de mama lor. Vreau să îi apropiem, să îi ascultăm și să le redăm liniștea!” a transmis Gabi Bădălău, care s-a oferit să îi asigure o locuință în București Claudiei pentru ca aceasta să fie aproape de Nicolas, iar el să fie aproape de fiul lor cel mic, care locuiește în prezent cu mama sa la Constanța.

Gabi Bădălău susține că a apelat la dialog, dar conflictul a ajuns la instituțiile statului. Omul de afaceri susține că au fost sesizate instituțiile statului, iar reprezentanții acestora ar fi constatat dorința exprimată de Nicolas de a rămâne la tată.

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Mai mult, potrivit declarațiilor sale, DGASPC Giurgiu ar fi solicitat instanței instituirea unei măsuri provizorii care să îi permită băiatului să urmeze cursurile școlare în apropierea domiciliului tatălui.

Aceste afirmații nu au fost însă însoțite, în postările pe rețelele de socializare, de documente oficiale care să permită verificarea independentă a procedurilor menționate.

În mesajele sale, Gabi afirmă că și-ar dori ca neînțelegerile dintre el și Claudia să fie rezolvate printr-un dialog matur, în interesul copiilor și departe de presă. El o acuză pe Claudia Pătrășcanu că încearcă să câștige simpatia publicului prin apelul la presă, care ar însoți-o la vizite. În același timp, Gabi Bădălău face publice pe rețelele de socializare e-mailurile trimise fostei soții.

În postările sale, omul de afaceri își prezintă poziția față de critica adusă lui conform căreia băiatul nu ar trebui despărțit de mamă. El consideră că refuzul lui Nicolas de a merge cu mama sa ar trebui înțeles și abordat cu atenție, fără ca băiatul să fie expus unor situații tensionate.

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Printre altele, Gabi Bădălău a relatat și un incident care ar fi avut loc la plecarea Claudiei de la o întâlnire cu Nicolas. Acesta susține că femeia a petrecut timp cu băiatul, fără ca el să îi împiedice interacțiunea.

Potrivit versiunii sale, momentul despărțirii ar fi degenerat într-o scenă tensionată, desfășurată în fața altor părinți. Gabi afirmă că Claudia s-ar fi ținut după mașină și ar fi căzut, lăsând impresia că ar fi fost lovită.

Omul de afaceri consideră că episodul a fost transformat într-un spectacol public, menit să provoace reacții și să fie filmat.

Un alt aspect care îl nemulțumește pe Gabi este faptul că neînțelegerile dintre cei doi părinți au ajuns pe rețelele sociale și în atenția televiziunilor.

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Acesta o acuză pe Claudia că preferă expunerea publică în locul unei discuții private, în care să fie analizate motivele pentru care Nicolas refuză să plece cu ea.

Gabi susține că presiunea emoțională generată de asemenea episoade poate afecta echilibrul copilului și se declară profund nemulțumit de faptul că o problemă familială ajunge să fie transformată într-un subiect de spectacol public.

Dincolo de acuzațiile și declarațiile celor doi părinți, situația ridică o problemă sensibilă: impactul conflictului asupra copiilor.

La vârsta de 10 ani, Nicolas se află într-un context familial tensionat, în care relația cu ambii părinți, stabilitatea emoțională și nevoia de protecție ar trebui să reprezinte priorități.

Gabi Bădălău afirmă că își dorește liniște și echilibru pentru copii și că nu urmărește îndepărtarea acestora de mama lor.

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Claudia Pătrășcanu, reacție tranșantă la afirmațiile lui Gabi Bădălău de pe rețelele de socializare

Claudia Pătrășcanu a veni cu propria versiune a faptelor, după ce Gabi Bădălău a făcut publice mesajele trimise către ea și a vorbit despre faptul că el îi permite fostei soți să petreacă timp cu Nicolas, dând de înțeles că din vina acesteia copilul nu ar dori să se apropie de ea.

Artista a postat și ea un mesaj pe rețelele de socializare în care explică contextul unor incidente relatate de omul de afaceri:

„Pune înregistrarea în care te implor să lași copilul, în care mă filmezi în permanență și nu lași copilul singur cu mine. Cum ai văzut că îl strig și vreau să vorbesc cu el, ai venit ca un gardian și ai început să strigi.

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La finalul meciului, a început o ploaie torențială, ai luat copilul în mașină, ți-am zis să-l lași cu mine să mâncăm ceva aici, în Bolintin. Mă filmai continuu și ai accelerat mașina, m-ai trântit pe jos.

Pune filmulețul, arată-l oamenilor, nu mai scrie că am petrecut cu copilul, mincinosuleee. Copilul pe teren, după gard... asta înseamnă să petrec cu propriul copil, inumanule?

colaj gabi bădălău și claudia pătrășcanu
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ARATă TOT CE AI FILMAT!” scrie Claudia.

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