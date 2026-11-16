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Sora lui Gabi Bădălău, primele declarații după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu:„Nu am înstrăinat niciodată vreun copil de mama lui”

Sora lui Gabi Bădălău a reacționat după acuzațiile lansate de Claudia Pătrășcanu. Sabina a publicat un mesaj în care neagă că ar fi încercat să îi îndepărteze pe copii de mama lor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 12:05 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 11:45
Sora lui Gabi Bădălău, primele declarații după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu | facebook
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Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și familia fostului soț continuă. După ce artista a făcut acuzații dure la adresa fostei cumnate, sora lui Gabi Bădălău a avut prima reacție publică.

Sabina a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a prezentat punctul de vedere și a respins acuzațiile că ar fi încercat să îi îndepărteze pe copii de mama lor.

Sora lui Gabi Bădălău, primele declarații după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu

Un nou conflict a izbucnit între Claudia Pătrășcanu și familia fostului soț, Gabi Bădălău. De această dată, în centrul discuțiilor se află sora afaceristului, Sabina, pe care artista o acuză că ar pune presiune asupra fiului ei cel mic și că ar încerca să îl îndepărteze de mama sa.

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Totul a pornit după ce Gabi Bădălău a publicat în mediul online un filmuleț care a stârnit reacția Claudiei Pătrășcanu. Artista a făcut mai multe declarații și a vorbit despre un episod în care și-ar fi așteptat copilul timp de cinci ore la poartă, fără ca acesta să fie scos afară.

„Uitați înregistrarea cu sora lui, care pune presiune pe fiul meu. Momentul în care eu eram la poartă și îmi așteptam copilul, cinci ore l-am așteptat, să mi-l scoată afară.

L-au luat pe copil și au început să pună presiune pe el și să îl filmeze și să-l pună în mediul online”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Artista a continuat seria acuzațiilor și a susținut că fiul ei ar fi supus unei presiuni emoționale de mai multe luni.

„Ce să nu fie ok la mine? Care eu m-am ocupat de creșterea acestor copii. Nu îți este rușine să îmi alienezi copilul? Un copil care de cinci luni îl alienați și puneți presiune pe mintea lui, pe sufletul lui. Îl luați voi de-o parte, în loc să-l scoateți afară la mama lui, să vorbească cu mama lui. Îl iei tu de-o parte și îi spui și te joci cu mintea lui.

Păi tu te auzi femeie ce spui? Păi tu îi slăbești încrederea fiului meu, nu mai are copilul ăsta încredere, îl faci să creadă că este vinovat pentru tot ce se întâmplă. Că nu merge el la școală? Păi voi îl țineți sechestrat. Copilului îi este frică de voi, îi este frică de tatăl lui. Îl scoate la poartă și îl filmează. Păi eu te întreb pe tine, ești și tu mamă, cum să îmi alienezi copilul în halul ăsta.”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Ulterior, Sabina a reacționat. Într-un mesaj publicat pe Instagram, sora lui Gabi Bădălău a respins acuzațiile și a explicat că nu își dorește să fie implicată în conflictul dintre fostul cuplu.

„Înțeleg, cu toată sinceritatea și fără nicio urmă de ironie, cât de dureros trebuie să fie pentru o mamă ca propriul copil să nu își dorească să o vadă. Nu mă bucură această situație și nu i-aș dori-o niciunei mame. Dar durerea cuiva nu justifică acuzațiile false și nici implicarea unor persoane care nu au nicio responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă.”, a transmis Sabina, sora afaceristului.

Fosta cumnată a Claudiei Pătrășcanu a mai transmis că nu își dorește să fie implicată în acest conflict și că artista ar trebui să își îndrepte atenția către relația cu propriul copil, nu către găsirea unor vinovați.

„Nu îmi doresc să fiu parte din această poveste, nu caut atenție și nu am nimic de demonstrat nimănui. Dacă îmi este permis un sfat nesolicitat, acela ar fi să își concentreze energia asupra reconstruirii relației cu propriul copil, nu asupra căutării unor vinovați în afara acestei relații.”, a punctat ea.

Sabina neagă că ar fi încercat să îi îndepărteze pe copii de mama lor

În același mesaj, Sabina a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar fi încercat să îi îndepărteze pe nepoții săi de Claudia Pătrășcanu. Aceasta susține că, dimpotrivă, i-a încurajat să meargă acasă, la mama lor.

„Nu am înstrăinat niciodată vreun copil de mama lui și nu am vorbit-o de rău în fața nepoților mei. Dimpotrivă, i-am încurajat permanent să meargă acasă, la mama lor. Acest lucru poate fi confirmat inclusiv de nepotul cel mare, care cunoaște foarte bine realitatea. Nu am avut niciodată vreun conflict personal cu această doamnă și nici nu îmi doresc să am.”, a mai spus ea.

colaj din doua poze cu claudia patrascanu si sabina si gabi badalau
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