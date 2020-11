Mirela Vaida, rețetă de pâine tradițională. Sfaturi utile de la prezentatoarea Acces Direct

Citește și: Mirela Vaida, proiect special cu Formația Basarabia: "Îmi doresc ca oamenii să nu uite că eu mai și cânt!"

"Am framantat si am copt o paine de casa!!! Da, e reteta de la mama mea! Vlogul e luuung, caci eu nu stiu sa vorbesc scurt! 🤦‍♀️ Si e needitat, tocmai de aceea veti observa peretii murdari de la manutele copiilor 🙈, tricoul meu patat de ceva negru pe umar 🤷‍♀️🤷‍♀️ si ceasul de la cuptor ramas la ora de vara, lucru pe care l-am remarcat abia dupa ce am vazut filmarea!! Dincolo de toate stangaciile, sper sa va placa! Astept retetele voastre!! Enjoy si Subscribe!!", a scris Mirela pe contul de Instagram atunci când și-a anunțat primul vlog.

Rețetă de pâine de la Mirela Vaida

Pentru că are o familie numeroasă, niște copii mâncăcioși, după cum a spus chiar ea, Mirela Vaida trebuie să aibă mereu timp să le pregătească mâncare. Prezentatoarea tv a spus că de obicei gătește rețete simple, la îndemână, în cantități mari, dar din casă nu le lipsește pâinea.

Pentru rețeta de pâine din primul său vlog, Mirela Vaida a folosit apă, pâine, sare, făină, o făină neagră, dar pentru un plus de gust a mărturisit că adaugă și puțină apă minerală și iaurt grecesc.

Pașii sunt simpli de urmat, pâinea este gata în aproximativ 2 ore cu totul, dar pentru ca totul să iasă perfect, Mirela le-a spus fanilor că are și câteva mici trucuri care să nu afecteze procesul de dospire: ingredientele lichide și iaurtul nu trebuie să fie niciodată reci, dar nici fierbinți.

Pentru mai multe detalii, urmărește materialul video de mai jos: