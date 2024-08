Iustin Petrescu face acuzații interpretabile după ce ar fi descoperit că cineva i-a accesat, fără permisiunea lui, contul de Instagram.

Iustin Petrescu spune că cineva are acces neautorizat la profilul său de Instagram, specificând că cineva cu locația în Balchik s-a logat pe cont. Coincidența face ca fosta iubită, Marilu Dobrescu, să se fi aflat în acel loc.

”Miroase a scandal” Iustin Petrescu, acuzații cu iz penal la adresa fostei iubite, influencerul Marilu Dobrescu. Ce s-a întâmplat

Iustin Petrescu a publicat o serie de clipuri pe contul său de Instagram după ce, spune el, cineva i-a accesat contul atunci când a observat că au dispărut postări puse de el. Ultima logare necunoscută pe contul său de Instagram s-ar fi înregistrat acum trei săptămâni, în Balchik, Bulgaria, a adăugat el.

„Astăzi mă uitam pe profilul meu, căutam o poză postată, și am observat că ceva nu este în regulă. M-am uitat în deleted și am văzut o poză, restul, pe care știam sigur că le aveam, duse. Ultima logare necunoscută este de acum 3 săptămâni din Balchik. Serios. Miroase a scandal (…) Să nu mai zic că și pe TikTok am shadowban pentru videoclipuri, pentru că și acolo mi-a intrat cineva pe cont. Aflu și vă zic că nu este ok., a spus Iustin Petrescu pe InstaStory.

El a precizat că va cere ajutorul autorităților pentru a clarifica lucrurile.

„Pe asta am reușit să o găsesc la deleted, dar mai sunt… Asta se lasă cu poliție! Găsim noi cine și cum. Sunt, efectiv, un pachet de nervi, și eu rar mă enervez (…) Am autentificare cu 2 pași, am toate lucrurile astea (…) Mâine mă duc să vorbesc la poliție pentru accesul ilegal la contul meu. Până atunci, astăzi este zi de ajutat prietenii. Am uitat să întreb unde efectiv se depune plângere. Chiar sunt curios cum funcționează sistemul din România pe treaba asta cu accesul ilegal al conturilor, mai ales când ai informații negru pe alb”, a mai spus Iustin.

Se pare că fosta lui iubită, Marilu Dobrescu, a vizitat Balchik. Conform postărilor sale, influencerița a împărtășit pe Instagram că se afla acolo pe 22 iulie.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au format o pereche timp de aproape patru ani de zile. O pereche în toate, susținându-se reciproc pe un drum greu, cel al infertilității. Și-au dorit mult un copil și, după ce mai bine de un an de zile nu au reușit să-l aibă, au decis să ceară ajutor specializat.

Așa au ajuns să facă o mulțime de analize și diverse proceduri. Entuziasmați pentru că pot avea o familie, cei doi nu s-au dat în lături și au îndurat cu stoicism multă durere și suferință. Nu au renunțat nicio clipă la visul lor, chiar dacă drumul ales devenea din ce în ce mai greu. Undeva, s-au pierdut și au decis să se departă. Separarea a avut loc în termeni plăcuți, au susținut amândoi.