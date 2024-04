S-au iubit cu patos și și-au dorit să-și întemeie o familie, însă drumul a fost atât de greu, încât s-au pierdut. Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au ales, în urmă cu câteva luni, să meargă pe căi separate. Iată ce spun despre motivele despărțirii.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au format o pereche timp de aproape patru ani de zile. O pereche în toate, susținându-se reciproc pe un drum greu, cel al infertilității. Și-au dorit mult un copil și, după ce mai bine de un an de zile nu au reușit să-l aibă, au decis să ceară ajutor specializat.

Așa au ajuns să facă o mulțime de analize și diverse proceduri. Entuziasmați pentru că pot avea o familie, cei doi nu s-au dat în lături și au îndurat cu stoicism multă durere și suferință. Nu au renunțat nicio clipă la visul lor, chiar dacă drumul ales devenea din ce în ce mai greu.

Citește și: Cântăreața transgender Naomy a murit la doar 47 de ani! „Ne vom aminti mereu de istoria LGBT pe care a creat-o în România”

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu s-au despărțit! Au mărturisit în lacrimi drama prin care au trecut în ultimii 3 ani - VIDEO

După câteva proceduri de fertilizăre în vitro și o mulțime de tratamente, Marilu Dobrescu a rămas însărcinată. Vestea a fost primită cu multă fericire, dar și teamă, pentru că nu era nimic sigur.

„Am avut primul meu test de sarcină pozitiv. Și am fost foarte fericită! În fiecare zi de atunci pur și simplu ce am făcut de atunci a fost să mai am sentimentul ăla măcar o dată în viață. Nu mai simțisem niciodată asta. Parcă totul avea sens. Toată durerea, toate drumurile la doctor, toate analizeze, toate sutele de injecții. Simțisem că a meritat total”, a mărturisit Marilu Dobrescu.

Din nefericire, sarcina nu a fost una viabilă, așa că a fost nevoită să o întrerupă. Toate tratamentele și experiența dureroasă a procedurii și-au lăsat amprenta în viața celor doi și la ruperea relației.

Au continuat să spere și influencerița a urmat un tratament care a afectat-o foarte mult. Chiar ea spune că starea ei psihică era la un nivel atât de jos, încât s-a rugat ca ultima fertilizare să nu se prindă, ca să nu fie nevoită să urmeze tratamentul cu imunostimulatoare.

Atunci au decis că ar trebui să se oprească și au realizat că s-au pierdut pe drum, concentrați fiind atât de tare să devină părinți.

Citește și: Lino Golden și Delia s-au căsătorit! Cât de spectaculos au arătat cei doi într-o zi atât de importantă

„Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult, oricât am fi încercat să o readucem la viață, acest lucru ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Videoclipul acesta nu putem să spunem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns, în timp, să se încheie. Cred că, la momentul ăsta, este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri pe care nu le vom uita niciodată, indiferent unde o să meargă viața noastră mai departe. Am vrut să avem o familie împreună, nu ai cum să uiți asta.

Sunt lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm. Cert este că totul e pe un plan foarte pașnic, pe bază de respect, de prietenie, dar nu poți să continui cu forța, noi nu am putea să continuăm ceva care nu e organic. Avem lucruri de procesat pentru că e ceva care nu s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă și ne rezervăm puțin intimitatea, pentru că am trecut prin foarte multe. Nu ai cum să uiți lucrurile astea, sunt foarte mândră de noi”, a mărturisit Marilu Dobrescu, în lacrimi, în videoclipul postat pe YouTube.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările