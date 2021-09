Momente de panică pentru Armin Nicoară. A uitat să-și facă insulina, iar Claudia Puican l-a mustrat

În cel mai recent episod al show-ului de pe Antena Stars, Armin Nicoară a fost filmat în timp ce Claudia și-a dat seama că acesta nu și-a făcut doza de insulină, iar de aici și până la momente de panică nu a mai fost decât un pas.

Momente de panică pentru Armin Nicoară

Pentru că celebrul saxofonist își uitase geanta la un prieten, cei doi au alergat într-un suflet să găsească rapid aparatul și doza de insulină de care avea nevoie pentru a nu intra într-o situație greu de descris în cuvinte.

Claudia avea în geantă o doză de insulină, dar aceasta era de ceva timp și stătuse în căldură. Atunci, Armin a refuzat să o facă și a găsit din fericire în geanta sa o doză pe care o ținuse la rece. Claudia este foarte grijulie cu iubitul ei și i-a rugat pe apropiați ca atunci când ea nu este cu el, cei din jur să aibă grijă ca iubitul său să-și urmeze tratamentul.

Boala de care suferă Armin Nicoară

Faimosul saxofonist a ajuns în comă din cauza problemelor de sănătate, în trecut. Armin Nicoară a povestit în cadrul unui interviu de la Acces Direct că atunci când avea numai 15 ani a aflat că are diabet.

Saxofonistul nu a vrut să accepte ideea că este bolnav și a mărturisit că a refuzat să-și facă injecțiile necesare, motiv pentru care a ajuns în comă. În tot acest timp, tatăl său era la o cântare.

În 2010, membrii familiei Nicoară au aflat că fiul lor suferă de diabet, iar de trei ori a intrat în comă. Medicii nu i-au administrat injecțiile pentru că Armin, deși era un adolescent, a refuzat să le facă și a fost lăsat așa.

„A fost o perioadă foarte grea, pentru că eu am fost între viață și moarte, la 15 ani. M-am îmbolnăvit de diabet și nu am vrut să accept boala, de ce Doamne tocmai pe mine, și am avut 3 cazuri, am fost în comă și una dintre ele a fost foarte periculoasă. Nu mi-am făcut injecție, nu mi-am făcut ce trebuia. Tata era la cântat și ce putea să simtă când știa că băiatul lui este în comă. Am intrat în comă acasă și până la spital n-am știut nimic, pe patul de spital m-am văzut”, a povestit Armin Nicoară.

