Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 30 de kilograme. Transformarea incredibilă de care a avut parte artista

În decursul a un an și 3 luni, Monica Anghel a reușit să topească nu mai puțin de 30 de kilograme. Îndrăgita artistă a dezvăluit că în prezent, la vârsta de 50 de ani, duce un stil de viață sănătos, face multă mișcare. Totuși, vedeta a declarat că nu ar fi reușit să slăbească atât de mult fără ajutorul psihologului care i-a oferit sprijinul, de fiecare dată când s-a simțit mai puțin motivată să-și îndeplinească obiectivul de a pierde în greutate.

Monica Anghel a mărturisit că nu neapărat sala o ajută să se mențină în formă, ci și mișcarea în aer liber.

Cum a slăbit Monica Anghel

,,Nu trebuie neapărat să mergem la sală, putem să facem mișcare în aer liber. Putem să mergem în parc sau să mergem într-o pădure. Anul acesta împlinesc 51 de ani și nu e vorba despre frumusețe, este vorba despre sănătate și bucuria de a trăi", a declarat Monica Anghel, potrivit spynews.ro.

Celebra artistă a declarat că are mult mai multă energie în prezent, față de perioada în care avea kilograme în plus și ducea un stil de viață nesănătos.

,,Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am ami multă energie", a spus Monica Anghel.

Monica Anghel merge și la sală, însă are grijă să nu ridice greutăți foarte putenice, pentru că a avut probleme la coloană în trecut.

,,Când merg la sală fac cardio și greutăți. Nu în fiecare zi, nu ridic greutăți mai mari de 20 de kilograme, deoarece am fost operată pe coloană și trebuie să am grijă. Acasă lucrez cu greutăți foarte mici", a spus artista.

În cât timp a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme

Procesul de slăbire a durat un an și 3 luni.

,,Este deja un stil de viață. Procesul meu de slăbire a fost un an și trei luni, dar după ce s-a încheiat aces an, eu mi-am continuat acest stil de viață. A fost foarte important în acest proces de schimbare psihologul meu, deoarece îți dă niște cârlige de care te agăți atunci când vrei să o iei razna".

Anul trecut, Monica Anghel a vorbit despre dieta disociată pe care a ținut-o în prima parte a procesului de slăbire:

„Practic, 3 zile mâncam carne, inclusiv mezeluri, organe și tocătură - fără orez. Urmatoarele trei zile erau dedicate legumelor și fructelor... și aici era permis orice în afară de orez, mazăre, fasole verde, cartofi, banane, semințe, fistic, pere, struguri și fructe confiate. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smantana. Chiar si cand mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de branza. Am reusit sa scap de 20 de kilograme 5 luni. Am pierdut 7 kilograme chiar in primele doua saptamani, iar dupa aceea nu am mai dat jos nimic timp de o luna. Ma frustra putin ideea, insa stiam de la sotul meu ca asa se intampla - dupa o slabire brusca se petrece una treptata. Chiar si organismul se obisnuieste cu un anumit regim de alimentatie si nu mai reactioneaza asa surprins”, spunea Monica Anghel.

