Monica Anghel, fotografia din tinerețe în care arată de nerecunoscut

Frumoasa Monica Anghel a postat o fotografie cu ea din tinerețe pe contul său de Instagram cu peste 13.000 de urmăritori. Fotografia alb-negru o înfățișează pe Monica în tinerețe, purtând cercei mari și rotunzi și un colier masiv.

Cariera Monicăi Anghel

Fanii au compleșit-o pe artistă cu complimente, iar fotografia a strâns rapid mii de aprecieri. Cu toții își amintesc cu drag de începuturile carierei Monicăi, când cânta la toate marile festivaluri de muzică.

De asemenea, vocea Monicăi a fost atât de apreciată încât artista a ajuns să câștige în 1996 Festivalul Internațional „Cerbul de aur”. Frumoasa artistă a reprezentat România la Eurovision în 2002, alături de Marcel Pavel.

Tot alături de Marcel Pavel, Monica a concurat în cadrul show-ului transformărilor Te cunosc de undeva!, iar cei doi au făcut senzație cu vocile lor și aparițiile inedite.

Cariera ei nu se rezumă doar la cântat, ci este și actriță, făcând parte, în trecut, din grupul Divertis. De-a lungul timpului, artista a avut numeroase colaborări cu alți artiști de seamă precum Aurelian Temișan, Ștefan Iordache, Gabriegl Cotabiță și mulți alții.

Dieta care a ajutat-o pe Monica Anghel să slaăbească

Monica Anghel arată fantastic, după ce a slăbit mai bine de 20 de kilograme. Vedeta a ținut o dieta disociată, care a ajutat-o sa piardă din kilogramele în plus.

Monica a reușit să dea jos 20 de kg în 5 luni cu ajutorul unei diete disociate şi un meniu bine pus la punct. Vedeta a făcut și sport când timpul i-a permis.

Monica Anghel a oferit un interviu pentru un forum de mămici în care a relatat, pe scurt, cum a reuşit să slăbească 20 de kg în 5 luni, cu puţin sport. Cel mai important lucru de ţinut minte dacă veţi urma dieta disociată a Monicăi Anghel: trebuie să beţi 3 litri de apă pe zi.

”Am reusit sa pierd 20 de kilograme in 5 luni prin regimul disociat. Practic, 3 zile mancam carne, inclusiv mezeluri, organe si tocatura - fara orez. Urmatoarele trei zile erau dedicate legumelor si fructelor... si aici era permis orice in afara de orez, mazare, fasole verde, cartofi, banane, seminte, fistic, pere, struguri si fructe confiate. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smantana. Chiar si cand mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de branza. Am reusit sa scap de 20 de kilograme... e mare lucru. Am pierdut 7 kilograme chiar in primele doua saptamani, iar dupa aceea nu am mai dat jos nimic timp de o luna. Ma frustra putin ideea, insa stiam de la sotul meu ca asa se intampla - dupa o slabire brusca se petrece una treptata. Chiar si organismul se obisnuieste cu un anumit regim de alimentatie si nu mai reactioneaza asa surprins”, a declarat artista.

Dieta disociată a Monica Anghel conținea în meniu la micul dejun - un ou fiert cu 50 de grame de brânză proaspătă mai puţin grasă sau cu caşcaval semidegresat şi un ardei gras (verde sau roşu) cafea fără zahăr sau cu îndulcitor Gustare 1 - un măr sau o felie de ananas sau 15-20 de sâmburi de migdale , conform Adevărul.