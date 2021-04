Monica Bellucci, de nerecunoscut în noul său rol. Cum arată una dintre cele mai frumoase actrție în pielea unei vrăjitoare

La 56 de ani, celebra italiancă demonstrează în continuare că vârsta este doar o cifră. Arată superb şi a uimit întreaga lume cu rolurile sale.

Cunoscută pentru rolurile sale seducătoare din filme, „Malena” și „Matrix Reloaded”, actrița de origine italiană, Monica Bellucci, este de nerecunoscut pe platoul unde se filmează „La Befana comes at night,” în Roma. Monica va juca „Dolores The Witch”, o femeie cu puteri supranaturale care va fi garantul ordinii.

În pielea unei vrăjitoare, chipul său este transformat în așa fel încât să nu poată fi recunoscută. Monica Bellucci este camuflată sub haine care nu lasă să se distingă nicio urmă a trupului său și reflectă decorul filmului din secolul al XVIII-lea. Produs de Lucky Red și Rai Cinema în colaborare cu Sky, noul film pune în scenă Legenda unei Vrăjitoare bune.

Monica Bellucci s-a născut în Città di Castello, Umbria din Italia. Aceasta și-a început cariera în modeling la 16 ani, când participa la Liceo classico, deși visa să devină o avocată de succes. Ulterior, destinul a dus-o pe drumul actroiei, iar în prezent este una dintre cele mai apreciat actrițe la nivel internațional. Aceasta vorbește trei limbi străine pe lângă italiană, franceză, engleză și spaniolă semi-fluent. Aceasta a învâțat și aramaică pentru filmul "Patimile lui Hristos" în care a jucat rolul Mariei Magdalena.

Viața amoroasă a Monicăi Bellucci. Căsătorie destrămată după 14 ani

Monica Bellucci s-a căsătorit cu cu Vincent Cassel, dar s-au despărțit după 14 ani de căsnicie. Cei doi au jucat în câteva filme și au împreună două fete: Deva (născută la 12 septembrie 2004) și Léonie (născută la 21 mai 2010). În 2004, în timp ce era însărcinată cu Deva, Bellucci a pozat nud pentru varianta italiană a revistei Vanity Fair ca protest față de legislația restrictivă a italienilor în privința tratamentelor de fertilitate, care le sunt interzise femeilor necăsătorite, interzicerea fertilizării "in vitro" a femeilor lesbiene, precum și a celor care au depășit vârsta fertilității. În aprilie 2010 a pozat din nou semi-nud tot pentru Vanity Fair.

Vincent Cassel are alături o femeie cu 30 de ani mai tânără decât el, în vreme ce focoasa actriță se iubește cu Nicolas Lefebvre, un sculptor francez, care activează și în domeniul modei.

Prima apariție publică a cuplului a avut loc în 2019, la Paris. Cu toate acestea, zvonurile despre legătura amoroasă dintre Monica și Nicolas au apărut în 2017.