Monica Tatoiu a dezvăluit ce pensie are. Cum a reușit femeia de afaceri să ajungă la această cifră: „Muncesc de la 16 ani”

Monica Tatoiu se bucură de o pensie cum mulți visează. Însă, precum susține și ea, meritele îi aparțin. Femeie de afaceri și doctor în matematică, Monica Tatoiu este și o prezență relevantă în emisiunile televizate, abordând subiecte variate, pe care le dezbate cu ajutorule experienței de care se bucură.

Ce pensie primește Monica Tatoiu: „Eu am început cu 600 de dolari”

Pentru un fost cadru didactic, Monica Tatoiu primește o sumă care îi permite să își facă mofturile. Însă, catedra nu este singura sursă de venit a femeii. Timp de 14 ani, mai exact în perioada 1996- 2008, Monica Tatoiu a fost în fruntea uneia dintre cele mai importante companii de cosmetice din România, potrivit Spynews.

Se pare că Monica Tatoiu provine și dintr-o familie cu resurse financiare, însă acest lucru nu a oprit-o să intre în corpul muncii de la o vârstă fragedă. Până să devină profesor de matematică și să obțină un doctorat, în anul 1990, la Universitatea din Iași, Monica Tatoiu s-a angajat, la vârsta de 16 ani, perioadă în care a primit un salariu destul de semnificativ:

„Eu am început cu 600 de dolari și am terminat cu 10.000 de euro pe cartea de muncă.”, scria Monica Tatoiu, pe contul său de Facebook, în urmă cu ceva timp, citată de aceeași sursă menționată.

Așadar, cunoștințele din domeniul real, dar și experiența, au ajutat-o pe Monica Tatoiu să își pună pe picioare o afacere de succes, a cărei nume mai este rostit și astăzi pe buzele românilor. Astfel, femeia de afaceri a reușit să-și asigure o pensie de 12.000 de lei:

„Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru.”, a spus Monica Tatoiu, potrivit revistei Viva, citată de aceeași sursă.

Cum își justifică Monica Tatoiu pensia pe care o încasează: „Nu am renunțat să muncesc”

Se pare că, la un moment dat, Monica Tatoiu a oferit și o explicație pentru a-și justifica suma de bani pe care o primește de la stat:

„Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunțat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit. Dau meditații pe skype, am publicat două cărți, scriu două editoriale săptămânal, lucrez la o carte despre modul în care economicul a determinat politicul din ‘45 încoace. Acum, învăț despre sistemele de înarmare. Merg la poligon la trageri.”, a mărturisit Monica Tatoiu, citată de Spynews.

