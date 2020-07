A cheltuit o avere în cele trei luni de concediu! Cât a costat vacanța Monicăi Tatoiu! | Video

De altfel, Monica Tatoiu a venit în emisiunea de la Antena Stars echipată corespunzător cu vizieră, dar și cu gel dezinfectatant.

"Am fost eu cu Tatoiu, după 36 de ani de căsnicie. Noroc că aveam două camere. Eu dormeam într-o cameră, el în altă cameră. Am dat cu mătura, am spălat pe jos, Am gătit, eu care nu am gătit de douăzeci de ani," spunea Monica Tatoiu la Antena Stars.

Monica Tatoiu a povestit cum și-a petrecut ultimele luni, timp cât a fost plecată

A fost primul an în care și-a petrecut ziua de naștere în Austria, după ce în ultimii cincisprezece si-a sărbătorit ziua de naștere pe pământ francez.

"Eu de cincisprezece ani imi fac ziua de naștere în Franța."