Vedete din Romania care au învins cancerul. Poveștile lor emoționante

În 2005, boala și-a făcut din nou simțită prezența. A mers la medic și a fost sfătuită să apeleze la histerectomie. A refuzat să asculte îndemnul medicilor, motivând că și-a pierdut respectul pentru această breaslă.

Ce a învățat Sanda Nicola din lupta cu cancerul

Jurnalista Sanda Nicola este o altă persoană publică din România care a fost nevoită să simtă pe propria piele cât de nemilos este cancerul.

La 27 de ani, a făcut un test Papanicolau, după ce corpul său îi transmitea semnale îngrijorătoare. Din păcate, la fel cum le ignorase până atunci, a făcut la fel cu rezultatul analizei.

Semnul decisiv nu a întârziat să apară. S-a trezit cu o hemoragie internă care i-a dat lumea peste cap.

„Cancerul mi-a reorganizat viaţa şi identitatea. M-am retras din televiziune, am devenit freelancer. Acum sunt mai atentă la ce mănânc, la cât fumez şi la cât dorm", spunea Nicola în 2010, conform Romania Liberă.

Jurnalista Corina Drăgotescu a avut cancer ovarian

Era anul 2005 când Corina Drăgotescu pășea în cabinetul medicului, iar 10 minute mai târziu afla că are cancer ovarian. La doar o săptămână distanță, era supusă unei prime operații.

Chinul nu s-a sfârșit aici, au urmat șase ture de chimioterapie, noi analize și o tomografie cu substanțe radioactive.

Suferința a fost uriașă atât pentru jurnalistă, cât și pentru familia sa. A ales să se mute de acasă, în apartamentul mamei sale, care era mai mic și-i permitea să se deplaseze cu ușurință.

Un an mai târziu, după durele tratamante, s-a vindecat.

Rona Hartner a suferit de cancer de colon

Viața Ronei Hartner a fost schimbată total de către cancerul de colon. După diagnosticul crunt, a urmat o operație de șase ore pentru a-i fi extirpată tumora de pe colon.

„Am avut o mică stare proastă joi noaptea, vineri am fost preluată de urgenţă. Au găsit ceva la tomograf care nu e prea bun. Să nu vă fie frică să mergeţi la doctor când vă simţiţi rău. Am crezut că e ocluzie intestinală, dar e vorba de o tumoră şi nu mi-e frică să o oprez în urgenţă. E cea mai bună soluţie. Vă rog să vă rugaţi pentru mine!”, spunea Rona pe Facebook.

Rona privește suferința resimțită ca pe o lecție, un ”cadou enorm”.

„Mi-am dat seama că suferinţa a fost un cadou enorm, Dumnezeu mi-a arătat unde este răul şi nu a lăsat răul să predomine, am suferit pentru păcate, m-am purificat. Prin extirparea acestei tumori canceroase, a mai fost extirpată ceva – frica. (...) Am două mari câştiguri după această boală: nu îmi mai este frică să trăiesc, pentru că aventura asta extraordinară poate să dispară foarte repede, şi nu mai pot vedea într-o încercare altceva decât un mare cadou.”, spunea ea într-un live pe Facebook, după intervenția chirurgicală din 2019.

Eugenia Șerban, de două ori diagnosticată cu cancer

În 2019, actrița Eugenia Șerban era diagnosticată a doua oară cu cancer. Ea se luptase cu cel la sân și a reușit să-l învingă, însă boala a revenit sub o altă formă: cancer ginecologic.

”Prima dată am crezut că este o greșeală, am tot sperat să nu fie adevărat și am început toate investigațiile necesare. RMN-uri, CT-uri, PET CT, biopsii, iar cel mai greu a fost să aștept rezultatul biopsiilor. Prima perioadă m-a dărâmat, aveam mii de întrebări în cap… De ce eu? De ce mie? Și încă nu aveam habar ce va urma. Dar, în această perioadă, am avut alături de mine oameni și prieteni minunați.”, declara ea pentru VIVA.