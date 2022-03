Motivul neștiut pentru care Theo Rose a acceptat să cânte manele. Nimeni nu se aștepta la un așa răspuns

Theo Rose a vorbit deschis despre faptul că interpretează manele alături de interpreți de renume din acest gen muzical și nu are o problemă să fie identificată ca fiind cântăreața de manele.

Theo Rose, despre faptul că a lansat manele. Iată ce spune vedeta

Theo Rose este cunoscută pentru sinceritatea de care dă dovadă constant. Nici de această dată nu și-a dezamăgit fanii și a vorbit deschis despre acest subiect.

„A fost un gen muzical preferat în masă. La noi, în România, a prins mereu, nu știu dacă manelele au avut o perioadă în care ‘să cadă. Au fost tot timpul, însă au fost și oameni care nu și-au asumat, în număr atât de mare, că ascultă. Nici eu nu am crescut cu manele, ba dimpotrivă, tata a avut și un pic de tentă rasistă înainte ca soră-mea să se mărite cu un țigan, după care i s-a schimbat total percepția. Nu am crescut deloc cu manele în casă, am avut folclor, romanțe, rock-ul lui frate-miu', a povestit cântăreața la podcast, potrivit viva.ro.

Vedeta a vorbit și despre ce înseamnă cariera pentru ea:

„Simt că am 35-36 de ani. Am tras tare până acum. Mi se pare că gândesc altfel pentru vârsta mea. Am ratat multe etape din astea ale tinereții când trebuie să te distrezi într-un fel sau să gândești puțin diferit. Am luat în serios muzica de prea mică', a mai explicat artista la podcastul lui Gojira.

Theo Rose, declarații de ultimă oră despre planurile de viață ale artistei. Ce spune

Theo Rose a vorbit pe rețelele de socializare despre o dorință pe care o are de ceva vreme. Aceasta își dorește să fie mai aproape de studio-ul de înregistrări unde petrece foarte mult timp.

"Am ajuns de 20 de minute și tot cu geaca pe mine sunt și nu e frig. Mă ia așa, am o stare! N-am și eu timp să văd cum arată casa asta, dar mă mut. M-ma tot gândit (...) Nu v-am zis, dar mă mut. Nu vă zic nici unde mă mut pentru că nu vreau musafiri că-mi fac murdar în casă și trebuie să curăț după ei.", le-a povestit Theo Rose fanilor, potrivit spynews.ro.

Iată că se gândește serios să facă acest lucru, în special fiindcă ajunge acasă și nu are timp de nimic.

Cât despre partea financiară, artista a declarat, potrivit Viva, că imediat ce a împlinit 18 ani, aceasta și-a semnat singură contractele și că nici măcar nu și-a luat un avocat, așa cum a fost sfătuită. Vedeta câștigă sute și chiar și mii de euro din postările pe rețelel sociale și din diverse proiecte din televiziune.

„Eu pe părinții mei nu i-am lăsat niciodată să se bage, am semnat contracte de capul meu, după ce am făcut 18 ani, a spus ea, potrivit sursei menționată. Mai și scria că trebuia să consult un avocat și eu nu consultasem pe nimeni. Pentru mine, ce se întâmplă muzical, e gratuit cumva. Sunt convinsă că e vorba de business. Și eu fac bani, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi permit lucruri la care înainte doar visam, dar nu-mi pasă de partea asta de business și de bani. Am bani strânși și nu fac nimic cu ei”, a spus ea pentru sursa citată anterior.

Artista încasează pentru 45 de minute de concert aproximativ 4000 de euro iar o postare de-ale ei pe rețelele de socializare cu sau fără menționarea clientului, valorează între 500 și 1200 de euro.

