Motivul pentru care actorul Ben Stiller s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev, în mijlocul războiului: „Ești eroul meu” VIDEO

Ben Stiller s-a întâlnit, luni, la Kiev, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În timpul vizitei sale, acotrul îndrăgit pentru rolurile sale i-a spus liderului ucrainean: „Ești eroul meu”. La rândul său, Zelenski a transmis că ucrainenii simt susținerea sa și a întregii lumi, transmite Digi24.ro.

Actorul și regizorul Ben Stiller vizitează în aceste zile Ucraina în calitate de ambasador al bunăvoinţei pentru Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR). În acest context, el s-a înâlnit și cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și au avut un scurt schimb de replici.

Momentul a fost filmat și a ajuns pe contul de Twitter Ukraine World, iar mai apoi a făcut înconjurul lumii. Îmbrăcat lejer, într-o pereche de blugi si un tricou bleu marin, actorul a intrat în sala unde s-a înâlnit cu liderul de la Kiev, care îl aștepta într-o ținută la fel de relaxată.

Cei doi au dat apoi mâna și au stat cu zâmbetul pe buze pe parcursul întregii conversații.

„Este o mare onoare pentru mine (...) Sunteţi eroul meu”, a spus Ben Stiller în timpul întâlnirii cu Zelenski, şi el actor, cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaţilor, potrivit imaginilor difuzate de preşedinţia ucraineană.

„Ceea ce aţi făcut, felul în care vă mobilizaţi ţara, lumea, este cu adevărat o sursă de inspiraţie”, a adăugat americanul în vârstă de 56 de ani, referindu-se la numeroasele discursuri ale lui Zelenski.

"You're my hero," @BenStiller tells @ZelenskyyUa during their meeting in Kyiv.



📽️ Volodymyr Zelenskyy pic.twitter.com/QYZFOfebqz