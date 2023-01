Jurata de la Te cunosc de undeva și George Burcea s-au despărțit în 2019, la câteva luni de la nuntă. Procesul de divorț s-a încheiat de-abia în 2022 și, timp de doi ani, cei doi părinți au luptat pentru custodia fiicelor lor.

Motivul pentru care Andreea Bălan și-a dorit custodia exclusivă a fetițelor ei, după ce a divorțat de George Burcea

Îndrăgita artistă are două fiice minunate, pe Ella Maya și pe Clara Maria. După decizia judecătorilor, custodia copiilor este una comună. Mai exact, fetițele locuiesc la mama lor, iar tatăl lor, George Burcea, are de dat pensie alimentară și are un program de vizită.

La rândul său, George Burcea și-a refăcut viața alături de prezentatoarea TV Viviana Sposub. Într-un interviu acordat pentru Viva!, concurenta de la America Express - care va avea premiera duminică, 15 ianuarie, de la ora 20:00 la Antena 1 - a povestit care a fost motivul pentru care și-a dorit custodia exclusivă a fetițelor ei.

„Diferența dintre custodia exclusivă și cea comună este doar la decizii, atât. În rest, programul de vizitare și pensia sunt la fel. Nu este nimeni decăzut din drepturi și nu are restricții de vizitare.

Și da, deciziile în ceea ce privește școală, spitale și tot ceea ce ține de viitor îmi doresc să le iau eu, deoarece eu mă ocup exclusiv de creșterea lor și, totodată, am discernământul să fac alegerile cele mai bune pentru ele. Noi suntem în apel acum pe acest subiect”, a explicat vedeta Antena 1.

De câteva luni, George Burcea le plătește fiicelor lui o pensie alimentară în valoare de 499 de lei.

„În procesul de fond, judecătorul a hotărât ca copiii noștri să nu primească nimic în ultimii doi ani deoarece au făcut bani din reclame cu mine și, prin urmare, tatăl este absolvit de întreținerea lor/pensia alimentară. El plătește o pensie infimă doar de câteva luni – o treime din salariul minim pe economie net pentru ambii copii. Evident că am făcut apel.

În acest subiect, nici măcar nu este vorba despre partea financiară, deoarece eu muncesc mult și îmi permit să le ofer fetițelor mele tot ce au nevoie. Este vorba strict despre principiu și despre faptul că, dacă facem copii, trebuie să ne asumăm și să avem grijă de ei, nu să-i lăsăm în grija totală a mamei, doar pentru că ea poate”, a mărturisit concurenta de la America Express.

Ce părere are Andreea Bălan despre căsătorie

Artista a trecut prin câteva despărțiri în plan personal, însă nu are niciun resentiment față de cei pe care i-a iubit. Dimpotrivă, cântăreața a luat ce a fost mai frumos din relațiile ei amoroase.

„Nu am niciun resentiment față de niciun fost partener, inclusiv față de tatăl fetițelor mele. De la fiecare om am învățat ceva, iar eu am devenit un om mult mai bun și mai empatic în urma acestor relații, chiar dacă, la vremea respectivă, poate am suferit.

Cu fiecare am costruit ceva în viața mea și am evoluat. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am două fetițe minunate și, prin urmare, tot ceea ce se întâmplă legal cu tatăl fetelor e doar o formalitate de principiu, fară resentimente”, a mai povestit Andreea Bălan în interviul pentru Viva!.

Andreea Bălan era deja mămică atunci când a ajuns în fața altarului. După divorț, vedeta nu exclude varianta de a se căsători pe viitor.

„Nu se știe niciodată. Viața este imprevizibilă din toate punctele de vedere. Orice femeie își dorește să îmbrace rochia de mireasă.

Poți să te iubești și să nu te căsătorești niciodată sau poți la un moment dat să faci lucrul acesta. Eu le făcusem pe fetițe înainte a fiu mireasă. Mireasă am, după ce am născut-o pe Clara', a susținut cântăreața, pentru Antena Stars.

