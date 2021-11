Motivul pentru care cuplurile din trupa ABBA au divorțat. Abia acum au ieșit la iveală aceste detalii

Trupa ABBA, orginară din Suedia, era compusă din membrii Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson și Agnetha Faltskog.

Băieții din trupă, adică Benny și Bjorn, erau cei care contribuiau cu creativitatea lor, ei fiind cei care au înființat formația în 1972. În 1974, trupa ABBA a cucerit publicul larg după ce a participat la Eurovision, reușind să ajungă cu multe piese de-ale lor în topul clasamentelor muzicale datorită talentului de care dădeau dovadă.

Trupa ABBA, un succes imens până în 1982

Din nefericire, în 1982, la 10 ani de la înființare, ABBA s-a destrămat, lăsând în urmă milioane de fani triști, cu multe întrebări legate de faima formației și felul în care se înțelegeau, de fapt, membrii acesteia în spatele ușilor închise.

Înainte de înființarea trupei, Agnetha Faltskog avea deja o relație cu Bjorn Ulvaeus și s-au căsătorit în 1971. În același timp, Benny era într-o relație cu Anni-Frid încă din 1969, iar cei doi au decis să se căsătorească în 1978.

Faptul că membrii trupei erau împărțiți în două cupluri puternice i-a făcut pe aceștia să dezvolte o colaborare extrem de bună și solidă. Relațiile lor de iubire au durat aproape pe tot parcursul succesului trupei.

Din nefericire, după câțiva ani, căsniciile celor 4 membri au început să se destrame. Astfel, deși se întâlneau la studio și încercau să fie productivi și creativi, cei 4 aveau deja și proiecte personale pentru care lucrau în privat.

Motivul pentru care trupa ABBA s-a dezbinat

Potrivit express.co.uk, Bjorn a mărturisit în trecut că scrisese piesa Knowing Me Knowing You chiar înainte de divorț, pe când relația lui cu Agnetha începuse deja să se destrame.

“Divorțul meu de Agnetha a fost unul amiabil. Ne răciserăm și înstrăinaserăm unul de altul și am decis să ne despărțim”, a povestit Bjorn.

Melodia The Winner Takes It All, pe care Agnetha o cânta emoționată, era despre divorțul de iubitul ei soț și coleg de trupă.

“Faptul că el a scris cântecul ăsta în prag de divorț este foarte emoționant. Nu m-a deranjat deloc. A fost minunat să cânt acel cântec pentru că îmi puteam pune toate sentimentele în el”, a mărturisit la acea vreme Agnetha pentru publicația You.

La doar câteva săptămâni după divorț, Bjorn avea deja o nouă iubită, iar Agnetha a declarant la acea vreme că nu se simțea confortabil să lucreze în continuare cu fostul ei soț, având nevoie de consiliere psihologică.

Benny și Frida și-au anunțat și ei divorțul în 1981. În timp ce fiecare membru al trupei se focusa și pe o carieră solo, divorțurile celor 2 cupluri par a fi principalul motiv pentru care s-a dezbinat și trupa.

“Se întâmplau niște lucruri și în viețile noastre private, nu doar la muncă. Eu și Frida am divorțat, Bjorn și Agnetha au divorțat. La început încă lucram împreună pentru că știam cât de bine ne făceam treaba”, a mărturisit Benny într-un interviu din 2017.

Faptul că lucrau împreună i-au făcut pe cei 4 membrii ai trupei ABBA să își concentreze toată atenția pe munca lor, pe muzică și compus versuri, neglijând astfel relațiile de cuplu pe care le aveau.

Trupa ABBA a vândut 385 milioane de albume la nivel mondial. Cei patru membrii apar pe Rock and Roll Hall of Fame datorită succesului lor muzical.

