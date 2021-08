Trupa ABBA revine în muzică după o pauză de 39 de ani. Ar putea fi vorba despre un „turneu cu holograme”

După câţiva ani de succes mondial, ABBA s-a destrămat. Se întâmpla cu mai bine de trei decenii în urmă. Din 1986, cei patru muzicieni nu s-au mai reunit pe scenă decât o singură dată, la o gală festivă de acum cinci ani.

ABBA revine în muzică după 39 de ani de pauză. Trupa nu s-a destrămat niciodată, dar artiștii au avut cariere separate

Dar admiratorii au continuat să spere că-i vor revedea împreună, chiar dacă drumurile lor s-au despărţit, iar asta se va întâmpla la toamnă, când grupul va fi vedeta unui concert.

Trupa ABBA și-a promovat evenimentul pe noul site Abba Voyage,a colo unde fanii sunt informați cu noul concert și lansarea noilor piese. Potrivit informațiilor găste pe site-ul lor, ziua cea mare când lansează piese este 2 septembrie, chiar în toamna acestui an și pregătesc un concert.

Numai că este posibil ca pe scenă să nu se afle cei patru muzicieni, ajunşi la vârste venerabile, ci reprezentările lor holografice. Ar putea fi vorba despre un „turneu cu holograme”, mult așteptat, pe care ABBA îl anunțase inițial în 2016. Fanii aşteaptă, totuşi, cu nerăbdare reîntâlnirea cu idolii tinereţii lor.

Hologramele vor fi transmise pe scenă special construită într-un teatru din estul Londrei, unde fanii vor putea vedea și un film documentar despre revenirea trupei.

Ei au anuțat reunirea truperi printr-o imagine criptică cu trei planete strălucitoare și data de 2 septembrie 2021.

Spectacolele din turneul virtual urmează să fie sărbătorite prin cele două cântece I Still Have Faith In You și Don't Shut Me Down, care au fost amânate, însă de mai multe ori. Dar trupa plănuiește acum să lanseze cinci piese noi, pentru a le răsplăti fanilor răbdarea pe care au avut-o, potrivit BBC.

Trupa suedeză ABBA, activă între anii 1974 şi 1982, a devenit cea mai bine vândută formaţie din istoria muzicii pop, graţie unor piese precum "Money, Money, Money", "Mamma Mia" şi "The Winner Takes It All". ABBA s-a făcut remarcată prin câştigarea concursului Eurovision, cu piesa "Waterloo", în 1974.

Membrii trupei, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, nu au mai susţinut în mod oficial niciun concert împreună după ce s-au despărţit, în 1982. Björn şi Agnetha au fost căsătoriţi din 1971 până în 1980, în timp ce Benny şi Anni-Frid au divorţat în 1980, după o căsnicie de doar doi ani.

Grupul a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, iar, în 2015, piesa "Dancing Queen" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame.

Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus şi Benny Andersson s-au despărţit în 1982, după ce au dominat scena disco pentru mai mult de zece ani cu piese precum "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia" sau "Super Trouper".

Grupul, care a vândut mai mult de 400 de milioane de albume, nu s-a mai reunit pe scenă din 1986.

