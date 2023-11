Motivul pentru care Elena Cârstea nu vrea să vină în România, deși a primit oferte de la emisiuni. Unde locuiește cântăreața

Elena Cârstea locuiește în Statele Unite de peste 16 ani și este căsătorită cu Glenn Muttart, alături de care a adoptat două fete.

Deși a primit oferte pentru a reveni în România și a participa la emisiuni în preajma sărbătorilor, artista în vârstă de 61 de ani a refuzat. Elena Cârstea este recunoscută atât la nivel național, cât și internațional, pentru melodia sa "Nu sunt perfectă". În ultimii 16 ani, artista s-a dedicat altor proiecte în diverse domenii în America și nu mai activează în domeniul muzical.

De ce nu vrea Elena Cârstea să revină în România și să participe la emisiuni. Ce a spus

În luna martie a acestui an, Elena Cârstea a trecut printr-o perioadă dificilă, suferind un atac cerebral. A fost transportată de urgență la spital, unde a primit tratamentul necesar. Cu timpul, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit treptat.

Despre posibilitatea de a reveni în România pentru a participa la emisiuni, artista a menționat că soțul ei, Glenn Muttart, a fost cel care a sfătuit-o să nu călătorească din cauza stării sale medicale. Chiar dacă și-ar fi dorit să fie prezentă la evenimente, a decis să amâne vizita pentru anul viitor.

„Mi-e dor să vin să vorbesc românește, aici n-am cu cine vorbi. Soțul meu încearcă să vorbească și românește, dar râd cu lacrimi. Pronunță aiurea cuvintele. Dacă reușesc să ajung în țară, voi fi prezentă la câteva emisiuni, la care am fost invitată, dar și voi cânta”, spunea ea pentru cancan.ro.

Iată de ce nu mai poate veni în România: „Glenn nu m-a lăsat să vin. A zis să mai aștept până când sunt mai bine. Nu a vrut să stea îngrijorat tot timpul cât aș și fost plecată. Astfel că voi veni în România abia la anul. Chiar îmi doresc mult acest lucru”, a mai declarat artista pentru sursa citată mai sus.

În luna august, la câteva luni după atacul cerebral, Elena Cârstea a mărturisit că se confruntă cu oboseală rapidă, dificultăți de mers și are nevoie de un baston pentru a se deplasa. Cu toate acestea, artista își exprimă optimismul și intenționează să revină în România în viitorul apropiat. Recuperarea sa continuă prin exerciții zilnice la piscină, iar în ciuda limitărilor, își exprimă recunoștința pentru sprijinul soțului său, Glenn Muttart, în această perioadă dificilă.

„Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea pentru sursa de mai sus.

„Nu am putut să merg până acum la muncă. Sâmbătă încep, am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult, trebuie să țin cont de asta. Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș. Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva. Ne înțelegem mai bine ca la început, avem o relație în care discutăm orice. Tot ce facem, facem împreună”, a mai dezvăluit cântăreața.