Elena Cârstea, adevărul despre accidentul vascular cerebral suferit. Care este în prezent starea artistei: „Nu am fost prea bine”

Elena Cârstea a împărtășit și cu admiratorii săi din mediul online gândurile sale în urma incidentului care i-a pus viața în pericol. Cum se simte artista în prezent, după ce a suferit un AVC, dar și ce activități are pentru a grăbi recuperarea.

Cum se recuperează Elena Cârstea, după ce a suferit un AVC. Care este starea artistei

Elena Cârstea se află în SUA, acolo unde nu ratează nicio zi de prezență la recuperările de după accident. Vedeta a dezvăluit că se simte mai bine, cu toate că merge cu ajutorul unui baston și obosește destul de repede. Artista gândește în continuare pozitiv și speră la recuperarea totală, având în vedere că testele sale din ultima perioadă au ieșit bine.

Elena Cârstea a mărturisit că face chiar și exerciții la piscină, deoarece potrivit spuselor sale, apa are un efect benefic. De asemenea, artista își dorește să meargă și la dansuri, în viitor.

„Nu am fost prea bine în ultimul timp, dar lucrurile se rezolva, sunt situații și situații. Sunt foarte bine, mi-am revenit cu sănătatea, fac gimnastică, ceea ce nu am mai făcut din copilărie. Mă duc chiar și la piscină, fac o ora de terapie fizică în fiecare zi”, a declarat Elena Cârstea, de curând, pe pagina personală de Facebook.

Elena Cârstea a suferit un accident vascular cerebral

Potrivit diagnosticului medicilor, Elena Cârstea a suferit un puternic AVC, care i-a pus în pericol viața. În urma evenimentului, artista a trecut printr-o perioadă grea, având în vedere că nu a mai putut să se deplaseze, având dificultăți în acest sens. Ulterior, și alte probleme de sănătate au apărut, iar acum este nevoită să își schimbe complet stilul de viață. Iată ce a declarat!

„Nu am mai putut să merg și nu știam. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână. Iar apoi s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă.

Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate. Nu m-am speriat când am făcut atacul cerebral.

Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers. Nu e vina nimănui, decât vina mea. Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie.

Am stat în perfuzii tot timpul, cu aparat de respirat, injecții peste injecții – am fost toată vânătă. Acum merg la piscină, 1 oră pe zi la gimnastică în apă, la înot. În 6 luni o să îmi revin complet. Trăiesc la fel cu trăiam și înainte, dar o să fiu mai atentă la anumite lucruri. Și să nu îl mai înnebunesc pe soțul meu.

Săracul, mă roagă de nu știu când să nu mai fumez; dar eu nu am ascultat! Mi-a zis că nu poate să trăiască făra mine, să rămână sigur. E un om prea cumsecade…”, a declarat Elena Cârstea, recent, în cadrul unei emisiuni TV.

