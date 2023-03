Liviu Vârciu stă de o săptămână la pat. Primele declarații despre problemele de sănătate pe care le are: „E din ce în ce mai rău"

Dacă în trecut a avut nevoie de ajutorul medicilor de la spital, acum Liviu Vârciu se ține bine și se tratează singur „pe picioare”, cum se spune, lucru îmbucurător pentru toată lumea. El povestește că totul a început cu simptome ușoare și s-a bucurat că nu se simte rău, însă după trei zile declară că a fost pus la pat.

Bărbatul a fost contacta de reporterii Antena Stars pentru a afla care este starea lui de sănătate la aceste momente, după ce actorul și prezentatorul TV a apărut în mediul online vorbind despre o răceală îi tot dă bătăi de cap.

Care este starea de sănătate a lui Liviu Vârciu, după ce s-a îmbolnăvit. Bărbatul se luptă cu o răceală destul de puternică: „Am o săptămână de când stau la pat”

Liviu Vârciu trece prin clipe delicate și are nevoie de îngrijire atentă pentru a trata o răceală care l-a pus la pat. Ceea ce la început a părut simplu și ușor de tratat la nivel simptomatologic, s-a transformat în ceva mai violent care îl ține la pat de o săptămână: „Eu sunt omul care răcește des, o dată pe lună, de 12 ori pe an și nu am răcit de ceva timp, de după Covid, cred că sistemul meu imunitar s-a pus pe picioare și când am văzut că am răcit chiar m-am bucurat și am zis să dau de băut.”

Din păcate, bărbatul declară că se trezește în fiecare dimineață din ce în ce mai rău, iar medicii cărora le-a cerut suportul au pus totul pe seama sezonului prin care trecem, de la iarnă la primăvară. Liviu Vârciu a confirmat că nu este Covid-19, în urma testelor pe care le-a făcut: „A fost bine două zile, dar a treia zi m-a trântit la pat. Astăzi am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău. Mă trezesc din ce în ce mai rău. Mi-am făcut și test Covid și nu am nimic. Am foarte mulți prieteni care sunt medici și directori la spitale și am sunat și mi-au spus că este din cauza sezonului.”

Nici copiii lui nu au fost feriți de răceală: „Matei a venit acasă cu nasul înfundat de la grădiniță, fata mea a luat ceva de la școală și fiind mai puternici decât mine, pentru că eu sunt veriga slabă, din casă, și eu mă îmbolnăvesc. Doamna Anda nu are nimic și strănut și tușesc pe ea și nu mai pot de nervi din cauza asta.'', a declarat Liviu Vârciu pentru Antena Stars.

