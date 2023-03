Motivul pentru care Lucy din Dallas le este recunoscătoare colegilor de platou: „Eram așa naivă pe atunci”. Cum au ajutat-o

Charlene Tilton era o adolescentă de doar 17 ani când a început să joace în serialul care a făcut istorie: Dallas. Într-un interviu pentru Fox News, actrița a povestit cum a reușit să facă față valului de faimă care a venit peste ea la o vârstă atât de fragedă și cum au ajutat-o colegii de platou care i-au fost ca o familie.

Cum au ajutat-o colegii de platou pe Lucy din Dallas. Declarațiile emoționante făcute de actriță

Colegii de platou s-au asigurat că actrița care avea vârstă de 17 ani pe vremea aceea este gata pentru a face față celebrității. Actrița și-a amintit un moment în care în loc de suc i s-au adus droguri într-un club. Charlene Tilton spune că actorii din serial au fost cei care au ajutat-o să facă față tentațiilor.

„Îmi amintesc un moment în care eram la Studio 54 (club faimos din New York - n.r.) și eram așa naivă pe atunci. Barmanul m-a întrebat ce vreau să beau și am cerut o cola. El a venit cu cocaină. Nu, nu, o cola, te rog (coke în engleză are dublu sens: cola și cocaină - n.r.). Se întâmplau atât de multe în anii '80. Doar datorită faptului că m-au protejat colegii din Dallas nu am ajuns o victimă a acelor ani. Era vorba numai despre muncă pe atunci și ei m-au protejat. Am învățat de la cei mai buni. Aveam oamenii aceștia care mă protejau, dar, în acealși timp, se așteptau să muncesc. Și chiar îmi doream să muncesc. Mi-a plăcut la nebunie", a povestit Charlene Tilton pentru Page Six.

Actrița a mai declarat că actorii din serial nu o menajau doar pentru că era mai mică decât ei, iar asta a făcut-o să-și dea seama cât de importantă este etica la locul de muncă.

„Vă spun sincer, Dumnezeu a pus mâna pe mine", a explicat ea. „El mă proteja. Chiar dacă eram tânără, se așteptau să fiu la fel de profesionistă ca și ei. Întotdeauna te duci mai devreme, îți cunoști liniile, ești pregătit. Larry Hagman a început acest lucru din prima zi. Am avut și oameni minunați în jurul meu”, a mai spus ea.

Cum arată Charlene Tilton la vârsta de 64 de ani

Charlene Tilton, care a rămas întipărită în memoria publicului pentru rolul său din Dallas, a avut o viață tumultoasă încă de mică. În vârstă de 64 de ani, actrița a trăit în asistență maternală de la vârsta de 5 până la 8 ani, în timp ce mama ei a fost internată pentru boli mintale. A intrat în lumea filmului încă de la 15 ani și a jucat în seriale precum „Happy Days” și „Eight Is Enough”. Cu toate acestea, timpul ei petrecut în „Dallas”, unde a jucat-o pe nepoata nemilosului magnat al petrolului din Texas J.R. Ewing (Larry Hagman) a avut un impact profund asupra vieții ei.

„L-am întrebat odată pe Larry: «Cum te descurci cu toată această [celebritate] și ești atât de calm?»” Tilton își amintește. El a spus: „Ei bine, în „I Dream of Jeannie”, am luat totul atât de în serios. Asta m-a făcut să am o cădere nervoasă. Eu zic: „Da, amuzant. Și el spune: „Nu, nu chiar. Este o parte din viața mea de care nu eram foarte mândru. Dar a învățat de la el însuși și a devenit cu adevărat un exemplu strălucit pentru noi toți pe plata⁠ou”, a mai spus Tilton, potrivit Fox News.

Ea a mai spus că actorii din serial au fost extrem de apropiați chiar și după ce s-a terminat serialul și descrie relația lor care fiind „o familie atât pe ecran cât și în afara acestuia”.

De-a lungul anilor, Tilton s-a bazat pe credința ei pentru a face față vremurilor grele. În 2009, cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, logodnicul ei, Cheddy Hart, a murit pe neașteptate de insuficiență cardiacă. Copleșită de durere, Tilton a căzut în patima alcoolului și a fumatului, dar spune că un semn divin a fost cel care a adus-o cu picioarele pe pământ.

„Eram logodită și trebuia să mă căsătoresc. Logodnicul meu nu se simțea bine. S-a întâmplat ceva și l-am dus la urgență. … A murit chiar atunci. Eram în stare de șoc. Am fost devastată. M-am așezat pe canapea și am fumat și am băut. Într-o zi, l-am auzit pe Dumnezeu spunându-mi: «Te vei așeza aici și te vei alătura lui Cheddy sau te vei ridica și vei trăi viața pe care o am pentru tine? Am un scop și un plan pentru viața ta, știi asta”, a spus Tilton.

La cei 64 de ani ai săi, Charlene Tilton încă joacă în seriale și filme. Cea mai recentă distribuție din care face parte este „Heaven Sent”, un film care explorează modul în care o bunică (Karen Abercrombie) și un pastor văduv (Leon Pridgen) navighează dragostea cu ajutorul credinței și a puțină tehnologie. Pe plan personal, este fericită și împlinită și spune că se bucură din plin de statutul de „bunică”.

„Am un nepot de 2 ani și un nepot de 6 ani. Sunt cu ei în fiecare zi. Sunt bucuriile și iubirile vieții mele. Mă țin atât de fericit. Sunt norocos că am ajuns pe un set și de lucru. Dar a fi bunică este lucrul care îmi dă cea mai mare bucurie”, a mai spus ea.

