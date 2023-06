Nadia Comăneci a fost criticată pentru ipostaza în care s-a afișat alături de fiul său. Ce imagine a publicat gimnasta de zece

Gimnasta de zece și familia ei s-au afișat într-o ipostază care a atras unele critici din partea internauților. Află din rândurile de mai jos despre ce este vorba!

Nadia Comăneci a fost criticată pentru ipostaza în care a apărut alături de fiul său. Ce imagine a publicat gimnasta de zece | Hepta/Captură Facebook

Nadia Comăneci, în vârstă de 61 de ani, este una dintre sportivele cele mai apreciate de la noi din țară.

Cu toate acestea, una din ultimele sale postări pe contul personal de Facebook a stârnit un val de reacții, unele mai pozitive, altele mai puțin, asta după ce fiul său, Dylan, a fost surprins cu o sticlă de bere în mână. Iată despre ce imagine este vorba!

Imaginea publicată de Nadia Comăneci care a stârnit un val de reacții pe internet

Mai multe comentarii au apărut la postarea Nadiei Comăneci în care a fost surprinsă alături de Dylan, băiatul ei, în vârstă de 17 ani și soțul, Bart Conner. Fotografia a fost făcută la Berlin, cu ocazia evenimentului Special Olympics World Games, care s-a ținut între 17 și 25 iunie, potrivit gsp.ro.

În timp ce zâmbeau și se bucurau de clipa petrecută împreună, cei trei au ciocnit câte o sticlă de bere, moment în care a fost realizată poza. Se pare că gestul a fost considerat deranjant pentru unii internauți, care au ținut să îi atragă atenția gimnastei de zece că nu știe să își educe copilul:

„Sunteți frumoși toți, dar totuși așa îți educi copilul?”, a scris un internaut la fotografia publicată de Nadia Comăneci pe contul personal de Facebook și citat de sursa menționată mai sus.

Cu toate acestea, cei mai mulți dintre oameni i-au transmis cuvinte frumoase Nadiei Comăneci:

„Să fiți mereu așa fericiți împreună, ca acum! Tot binele din lume pentru familia ta, Nadia!”, „Niște oameni frumoși!!! Sănătate și bucurii!!!”, „Felicitări! Sunteți minunați și vă iubim!”, „Și Dylan seamănă atât de mult cu tatăl său. Distracție plăcută, Nadia”, „Cel mai frumos trio din toate timpurile… chiar și soarele strălucește la o priveliște atât de frumoasă.”, au fost o parte din comentarii, citate de aceeași sursă menționată mai sus,

Ce spunea Nadia Comăneci despre fiul său într-un interviu

În urmă cu ceva timp, Nadia Comăneci făcea următoarele afirmații despre educația băiatului ei:

„L-am lăsat să-și aleagă singur ceea ce dorește să facă, fără ca eu sau tatăl lui să-l influențăm. Am fost însă mereu alături de el și de fiecare dată am avut grijă să ne facem programul în așa fel încât cel puțin unul dintre noi să rămână acasă cu el. Recent, Dylan a împlinit 17 ani, iar de ziua lui a primit o călătorie VIP, de trei zile, la faimoasa competiție de curse Indy 500 în Indianapolis. El a practicat multe sporturi. A făcut și gimnastică, o perioadă, ca o bază bună de mișcare. În prezent, conduce, are prietenă, pe care o și cunoaștem, ambii învață la aceeași școală, și participă, ca hobby, la miniraliul Legends Car.”, spunea Nadia Comăneci pentru o publicație online, citată de gsp.ro.

