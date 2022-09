Nea Mărin, probleme de sănătate. Motivul pentru care a ajuns pe masa de operație

Nea Mărin, pe numele său real Marin Barbu, a ajuns recent la spital, având nevoie de o intervenție chirurgicală. În vârstă de 64 de ani, gazda a nenumărate emisiuni de tip reality show a fost supus rapid unei operații, după ce sănătatea i-a cauzat probleme.

Nea Mărin a suferit o intervenție chirurgicală

Cel care făcut anunțul a fost nimeni altul decât Liviu Vârciu, care a oferit și câteva informații despre starea de sănătate a colegului său, pe rețelele de socializare. Pentru a nu-i îngrijora pe fani, Vârciu a ținut să precizeze că situația nu a fost una gravă, fiind vorba despre o operație de apendicită. Actorul a inclus în mesajul său și o glumă, în stilul caracteristic.

„Dragilor, vă dau o veste bună și una rea. Nea Mărin s-a operat de apendicită la 64 de ani, are apendicita la fel de a d***u cum e el. A stat în el până la vârsta de 64 de ani. E okay, e în regulă”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Din fericire, starea de sănătate a lui Nea Marin este una bună, iar în curând va fi externat. Soția lui va fi cea care va avea grijă de el în toată această perioadă, urmând ca omul de televiziune să ia o mică pauză de la activitățile zilnice pentru a se recupera după operație.

Intervenția pentru apendicită este văzută însă ca fiind una destul de ușoară, fără riscuri, astfel că Nea Mărin se va pune pe picioare rapid, cu siguranță.

Nea Mărin, prietenie apropiată cu Liviu Vârciu. Actorul i-a fimat în casă!

După ce au participat împreună la nenumărate show-uri TV, între Nea Mărin și Liviu Vârciu s-a creat o conexiune de necontestat. Deși și-a luat „bătaie” de la Nea Mărin de câteva ori, în timpul emisiunilor, cei doi sunt prieteni apropiați și își permit mereu să glumească unul cu celălalt, spre deliciul celor care îi urmăresc.

Recent, Liviu Vârciu a dus totul la un alt nivel și le-a arătat urmăritorilor lui de pe platforma YouTube și cum arată interiorul casei lui Nea Mărin.

„Ia uite ce casă mare are! Ia uite ce bani are Nea Marin. A făcut frumos aici. Și-a făcut frumos în casă”, spunea Liviu Vârciu în timp ce filma locuința coregrafului, acesta din urmă râzând și amuzându-se, la rândul său.

Nea Mărin l-a ajutat pe Liviu Vârciu și din punct de vedere financiar

Cei doi au un mod unic de a interacționa, care face deliciul publicului, însă pe lângă toate glumele și „împunsăturile”, cei doi știu că se pot baza întotdeauna unul pe celălalt. Nea Mărin a mărturisit, de-a lungul timpului, că îl vede pe Liviu ca pe propriul său copil, iar la un moment dat la ajutat și cu bani, atunci când actorul avea câteva datorii.

„Liviu Vârciu este ca al treilea copil al meu, îmi este foarte drag. Când am văzut că se blocase și nu mai știa ce să facă în privința datoriilor, am sărit să îl ajut, fără ca el să îmi ceară asta. Mi-am dorit să își termine casa și să se ocupe de ce avea nevoie. Nu exista săptămână în care să nu vorbim la telefon, să ne consultăm, să ne scriem.

Când am avut probleme de sănătate, el a fost alături de mine. Am trecut împreună și prin această pandemie, am fost în vacanțe împreună. Vă spun cu mâna pe suflet că face parte din familia noastră”, spunea Nea Mărin în urmă cu ceva vreme, pentru viva.ro.

