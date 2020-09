Nici cei mai înfocați fani nu știau asta. Detalii neștiute despre copilăria lui Jador au fost făcute publice la TV

"Am ajuns acasă, m-am îmbrăcat repede să nu vadă mama și aia a fost. Mai bine că mi-a luat chiloții, că de obicei îi aveam uzi și mama acolo mă verifica dacă am făcut baie sau nu. Tot îmi luam bătaie, oricum. Ea știa că mă duc în fiecare zi. Mă duceam la pește, prindeam ca să facă mâncare (...) Și acum am undiță în portbagaj.", și-a reamintit Jador.

Încă se mai "teme" de mama lui, semn că pedepsele nu erau foarte aspre. "Trebuia să-mi iau ceva mai lung că vede mama tatuajul și mă rupe cu bătaia", a glumit cântărețul.

