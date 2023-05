Nici nu și-au oficializat bine relația că s-au și despărțit. Dinu Maxer e din nou un bărbat singur

Ghinionul se ține lanț de Dinu Maxer în ultima perioadă. După despărțirea de Dea Maxer care a șocat pe toată lumea, artistul fusese surprins în compania unei domnișore, însă se pare că relația lor nu a durat foarte mult. Noua lui iubită, pe nume Ada, semăna cu Nicolta Luciu, potrivit apropiaților, iar cei doi păreau îndrăgostiți. Însă iată că magia nu a ținut prea mult.

Dinu Maxer s-a despărțit de noua iubită

La scurtă vreme după ce Dinu Maxer a vorbit pentru prima dată despre relația cu Ada, noua lui iubită, se pare că lucrurile au luat o turnură la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Cu toate că prietenii celor doi spuneau că Dinu și Ada se completează perfect și păreau că vor o relație de lungă durată, adevărul este altul. După doar câteva întâlniri, cei doi și-au dat seama, cel mai probabil, că nu se potrivesc, așa că s-au despărțit, spun apropiații celor doi, potrivit Spynews.

În urmă cu doar câteva zile, presa vuia de știrea conform căreia Dinu Maxer și-ar fi refăcut viața imediat după ce a divorțat de Deea. Într-un interviu pentru Antena Stars, artistul a spus că nu vrea să se grăbească în noua lui relație, ci să ia lucrurile pas cu pas. Întrebat dacă nu este prea devreme pentru o nouă relație, artistul a spus că având în vedere că relația lui cu Deea se răcise de mult timp, nu consideră că a exagerat cu faptul că a intrat într-o relație la scurt timp de la divorț.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coadă suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțîn timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreția", declara Dinu Maxer pentru Antena Stars.

Dinu Maxer a confirmat noua sa relație la scurt timp după ce în spațiul public au apărut imagini cu cei doi de la o petrecere.

Artistul a vorbit despre iubita sa și a spus că întâmplarea face că i-a adus împreună chiar la o zi de la semnarea actelor de divorț.

„Ne cunoaștem de puțin timp. Întâmplarea a făcut ca noi să vorbim prima dată a doua zi după ce s-a semnat actul de divorț. După cum spuneam, nu o să intru în amănunte, dar a fost o întâmplare fericită”, a mărturisit cântărețul.

La vremea aceea, Dinu spunea că iubita lui se înscrie într-un tipar de frumusețe pe care el mereu l-a apreciat.

„Se înscrie, într-adevăr, într-un criteriu al meu, se pare că, într-adevăr, femeia pe care pot să o îndrăgesc foarte mult, este brunetă și are ochii căprui. Eu nu vreau să mă căsătoresc în acest moment. Este o relație care este la început și dacă se va aprofunda, dacă va deveni serioasă, o să apar și o să declar. O să apară și ea alături de mine și o să accepte poziția de persoană publică”, a mai adăugat el, potrivit Spynews.

