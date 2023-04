Câți ani are, de fapt, noua iubită a lui Dinu Maxer. Artistul a infirmat zvonurile cum că ar fi mai tânără decât fosta soție Deea

Cei doi au petrecut mai mult de 17 ani împreună, însă căsnicia lor nu a mai funcționat. Au hotărât să meargă pe drumuri separate, dar au rămas în relații bune de dragul celor doi copii. La nici o lună de la divorț, membrul trupei AXXA și-a refăcut viața.

Noua iubită a lui Dinu Maxer ar fi mai mare decât fosta sa soție, Deea Maxer. Detaliile pe care le-a dat artistul

Dinu Maxer a confirmat noua relație, cu o brunetă focoasă, în exclusivitate pentru Antena Stars. Cei doi se află în etapa de cunoaștere, fiind o relație la început. Recent, au apărut câteva imagini cu cei doi amorezi, la o aniversare, iar fanii au crezut că noua parteneră ar fi mai tânără decât el.

Însă, artistul a lămurit situația și a menționat ce vârstă are, de fapt, noua lui parteneră. Dacă Ada are 36 de ani, înseamnă că este mai mare cu trei ani decât fosta soție, Deea Maxer.

„Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr, s-a scris că este mult prea tânără. O să o să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele”, a declarat Dinu Maxer, pentru Antena Stars.

Dinu Maxer a confirmat că se află într-o nouă relație în exclusivitate pentru Antena Stars, iar cântărețul susține că se află încă în procesul de cunoaștere cu noua lui parteneră, iar atunci când lucrurile vor deveni mult mai serioase își vor asuma amândoi relația, în mod public.

Artistul pare să fi primit și critici, din cauză că s-ar fi afișat în noua relație mult prea devreme după divorț.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție.

Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul. Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică.

O luăm treptat că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a declarat Dinu Maxer, pentru sursa citată.

Ce a transmis Deea Maxer, după ce a aflat de noua relație a fostului soț

Contactată de Spynews, Deea Maxer nu a vrut să intre în detalii, iar reacția ei vizavi de noile planuri ale artistului a fost una destul de clară: „Nu comentez absolut nimic. Nu am nimic de declarat”, a spus Deea Maxer pentru sursa citată.

Bruneta este destul de ocupată profesional, menționând că are trei job-uri, pe lângă creșterea celor doi copii, iar un real sprijin este mama sa.

„Încerc să mă împart între casă, gătit, treburi, copii. Am trei joburi, lucrez în mai multe domenii, în marketing și online, în social media, creație-conținut, am contracte de colaborare, de imagine. Sunt director la firma de cosmetice, mai sunt și spectacole”, a adăugat ea.

Înainte ca Dinu Maxer să confirme povestea de dragoste cu Ada, apropiații lui declarau pentru Click!: „Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București. Ei încearcă să fie cât mai discreți și să pătreze în public o oarecare distanță dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansator toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească. Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”.

