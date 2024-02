Jennifer Aniston este una dintre cele mai râvnite femei de la Hollywood. Viața ei personală a ajuns de multe ori în tabloidele internaționale. Și de această dată au apărut zvonuri incitante.

Jennifer Aniston are 55 de ani și este una dintre cele mai apreciate actrițe. Ea și-a câștigat faima după rolul din serialul Friends, 1994 - 2004, unde a interpretat-o pe Rachel Green. Acest rol i-a adus 1 milion de dolari pe episod și un Golden Globe și un Premiu Emmy.

Părinții acesteia au fost actori, iar ea a luat contact cu actoria încă din liceu. În 2020, Jennifer a câștigat Premiul SAG, pentru rolul în The Morning Show.

De-a lungul carierei, Jennifer Aniston a jucat în numeroase filme care au rămas în memoria afectivă a telespectatorilor, precum Marley & Me, He's Just Not That into You sau We're the Millers.

„Niciodată să nu spui niciodată” Jennifer Aniston, zvonurile unei posibile căsătorii. De la ce au pornit

Actrița americană a dus o viață ca în filme. Frumoasa din Friends și-a câștigat dragostea fanilor din lumea întreagă cu autenticitatea sa, energia caldă și distanța față de drame nejustificate.

Jennifer Aniston a fost căsătorită de două ori. În 2000, s-a căsătorit cu actorul Brad Pitt, însă au divorțat în 2005, după ce zvonurile unei aventuri cu Angelina Jolie au apărut în presa internațională.

În august 2015, lumea întreagă se bucura pentru îndrăgita actriță care se căsătorise în secret cu regizorul și actorul Justin Theroux. Căsnicia lor nu a durat decât până în 2018, când cuplul a anunțat că s-au despărțit. Din dorința de a le fi respectată intimitatea, cei doi au declarat încă de la început, potrivit unei publicații:

„Suntem doi prieteni foarte buni care au decis să o ia pe căi separate în ceea ce privește relația de cuplu. Cu toate acestea, vom continua să prețuim prietenia noastră.”

De curând, potrivit Daily Mail, Jennifer Aniston a fost văzută cu un inel de logodnă impresionant. Presa internațională a început să vuiască la gândul că frumoasa actriță mai dă o șansă căsătoriei.

Este o actriță împlinită și chiar cochetează cu roluri diferite în echipa de producție. În plan personal, este o burlăciță dorită de mulți.

În timpul Premiilor SAG, Jennifer a fost văzută cu un inel cu diamant pe inelarul mâinii stângi. Aceasta a întors toate privirile, purtând o rochie argintie care îi îmbrăca perfect trupul sculptat.

Ceea ce a ridicat totuși semne de întrebare a fost inelul cu diamant. Fie că este un indiciu al vieții amoroase, pe care actrița o ține cât ai departe de ochii presei, fie că este pur și simplu o coincidență, Jennifer a întors toate capetele pe covorul roșu.

Deocamdată nu a fost făcută nici o declarație, iar presa internațională nu a aflat nimic despre un presupus partener al actriței. Aceasta spunând că este singură în dcursul ultimilor cinci ani.

În ciuda dificultăților prin care a trecut în plan sentimental, Jennifer Aniston a rămas o romantică incurabilă, fiind mereu optimistă în ceea ce privește iubirea.

Potrivit sursei citate anterior, o persoana apropiată actriței ar fi declarat că: „În sinea ei, Jen crede că în cele din urmă va găsi persoana potrivită.”

„N-o să fie prea dezamăgită dacă asta nu se va întâmpla totuși. Îi este foarte bine și pe cont propriu”, a adăugat respectiva sursă.

În 2022, frumoasa actriță a declarat că „i-ar plăcea să fie într-o relație”, însă a specificat că nu ar mai dori să se căsătorească: „Niciodată să nu spui niciodată, dar nu mă preocupă asta prea mult.”

„Mi-ar plăcea să fiu într-o relație. Cine știe? În unele momente aș vrea să mă fac colac și să spun: <<Am nevoie de susținere.>> Ar fi minunat să mă întorc acasă și să iau pe cineva în brațe, căruia să-i pot spune: <<Am avut o zi dificilă!>>” a mai adăugat ea.

Cu toate acestea, Jennifer a mărturisit că trebuie să lucreze mai întâi cu sine, să facă pace cu trecutul său și să treacă peste traume și abia apoi să se implice într-o relație: „Nu ar fi corect.”

Ea a dezvăluit că relațiile sale romantice au purtat întotdeauna presiunea relației părinților săi, care au divorțat când actrița avea 9 ani.

Zvonurile unei iminente căsătorii nu au fost nici confirmate, nici infirmate. Discreția cu care își trăiește faimoasa actriță viața face ca o astfel de știre să fie greu de comentat de surse apropiate acesteia.