Nick Carter s-a fotografiat la maternitate în timp ce aștepta venirea pe lume a celui de-al treilea copil

În urmă cu puțin timp, starul a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu el echipat în halat și cu mască, în sala de așteptare a maternității. Fiind extrem de nerăbdător să afle când se naște bebelușul și care va fi starea soției sale, Lauren Kit, Nick s-a rugat ca amândoi să iasă sănătoși din sala de nașteri.

“Da, sunt credincios. Mă rog la Dumnezeu să ne dea putere și să protejeze mămica și bebelușul”, a scris Nick la descrierea fotografiei în care pare foarte îngrijorat. Poza a strâns rapid mii de aprecieri și mulți dintre prietenii și fanii săi au adăugat comentarii, spunând că se roagă pentru binele soției sale și a bebelușului.

Nick și Lauren, părinți pentru a treia oară

La începutul acestui an, Nick și Lauren au anunțat că vor deveni părinți pentru a treia oară. Lauren și-a anunțat sarcina abia în ianuarie 2021, fiind extrem de sceptică de vreme ce suferise mai multe avorturi.

“Mă setasem că voi avea doar doi copii și m-am pregătit pentru asta și am făcut toate aranjamentele posibile. Aveam să fim părinții a doi copii și a fost o surpriză pentru noi. Nu știam că sunt însărcinată până când eram în 5 luni și jumătate. Nu am avut simptome deloc, nu era nimic care să indice că aș fi însărcinată. Într-o zi am simțit ceva mișcându-se în burtă și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă”, a povestit ea într-un interviu pentru publicația People.

Lauren a descoperit târziu că era însărcinată

Lauren a mai mărturisit că medicii nu îi mai dăduseră șanse să devină mamă din nou pentru că a avut parte de mai multe avorturi și se temea că ar putea avea o tumoră. Soția cântărețului credea că e grav bolnavă și au mers la medic, potrivit Daily Mail.

Cu toate acetsea, când au aflat marea veste, s-au bucurat enorm, spunând că sunt binecuvântați, în special după ce anul 2020 a fost unul deosebit de greu pentru ei. Nick și Lauren sunt căsătoriți de mai bine de 6 ani și au împreună doi copii, pe micuțul Odin, în vârstă de 5 ani și pe Saoirse, o fetiță în vârstă de 1 an.