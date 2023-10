Nicole Cherry a ajuns la spital. Artista ia o pauză temporară. Cum și-a anunțat fanii despre problemele de sănătate

Nicole Cherry a postat ieri dimineață o imagine cu ea în spital în timp ce avea o branulă în mână. „Chiar nu am mai putut” a susținut aceasta într-un videoclip scurt pe Instagram. Ce se întâmplă cu artista în momentul de față.

Cântăreața a povestit urmăritorilor de pe Instagram cum și-a început dimineața zilei de 12 octombrie 2023. Pe patul de spital, Nicole, a postat o poză cu branula pe care medicii i-au pus-o având în vedere problemele de sănătate care au dărâmat-o.

Ce le-a transmis Nicole Cherry fanilor de pe Instagram

Nicole Cherry le-a transmis fanilor că are nevoie de o pauză de timp în care să își revină. După o serie de proiecte în care este implicată, Nicole pare să aibă nevoie de odihnă, conform spuselor ei.

„De ieri am durerile astea, am tot încercat să mă încarc cu energie pozitivă și să mă gândesc că nu mă doare, dar nu. De dimineață chiar nu am mai putut și aia e” a declarat cântăreața.

Durerile pe care le are îi dau planurile peste cap, deoarece aceasta și-a întrerupt filmările pe care le-a început cu o zi în urmă. Tot efortul pe care îl depune pentru o carieră cât mai reușită se reflectă în starea ei de sănătate. Cu toate că rezultatele analizelor au ieșit foarte bine, se pare că oboseala îi influențează starea de bine.

„Aveți grijă de voi!” le-a mai transmis artista fanilor ei demonstrându-le că este empatică și că se gândește la binele lor.

Cum se simte acum Nicole Cherry

După ce a postat poza cu branula, Nicole s-a filmat și a povestit urmăritorilor că este mai bine acum, dar că durerile tot există. Deși susține că are nevoie de o pauză, se pare că s-a pregătit pentru a termina filmările pe care le începuse cu o zi în urmă, dar pe care nu le terminase.

„O să fiu bine. O să îmi iau câteva zile de odihnă după ce termin acum de filmat” a spus Nicole în încheierea scurtului videoclip.

Pentru ea pasiunea pentru muzică pare să fie mai presus decât orice, chiar și de sănătate. Nimic nu a împiedicat-o să finalizeze videoclipul muzical pentru noul proiect pe care îl pregătește pentru fani.

Problemele se țin în lanț pentru Nicole Cherry

În urmă cu două săptămâni, Anastasia, fetița lui Nicole și a lui Florin Popa a fost răcită, iar cei doi părinți au trecut prin momente foarte grele. „Cea mică a plâns în continuu” a transmis tânăra mămică în mediul online.

Situația neplăcută prin care a trecut întreaga familie a făcut-o pe cântăreață să fie mai sensibilă și mai vulnerabilă în această perioadă, fapt care s-a văzut în momentul în care a cedat și ea, atât fizic, cât și psihic. Oboseala și epuizarea și-au spus cuvântul în ultimul timp, iar Nicole nu ascunde aceste lucruri, ci împărtășește cu fanii ei toate momentele pe care le trăiește, fie bune sau mai puțin bune.