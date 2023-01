Nicole Cherry, despre valul de ură din online după anunțul sarcinii: „Eu am avut hate când am anunțat că sunt însărcinată”

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate voci de la noi din țară și se bucură din plin de succes, dar și o familie frumoasă. În vara anului trecut s-a căsătorit cu Florin Popa și au împreună o fetiță, pe nume Anastasia, în vârstă de 1 an și două luni. Artista a luat prin suprindere când a anunțat că este însărcinată, însă a declarat în nenumărate rânduri că ea și soțul ei au programat asta.

Nicole Cherry a trecut prin clipe grele la începutul sarcinii: „Eu nu am voie să fiu însărcinată la 23 de ani că sunt tânără”

Nicole Cherry a fost invitata lui Mihai Morar în podcast-ul Fain și Simplu și a vorbit despre începuturile carierei sale, supărarea că unii oameni o văd și acum, la 24 de ani, tot copilul care s-a lansat la 14 ani cu piesa „Memories”. Însă un alt subiect sensibil pe care artista l-a abordat în cadrul podcastului, a fost legat de valul de critici din momentul în care ea și-a anunțat sarcina.

Citește și: Cum arată Nicole Cherry fără machiaj. Cântăreața s-a filmat într-o ipostază naturală

„Mi-am dorit să revin forță care să le demonstrez oamenilor că pot să le fac pe amândouă foarte bine și am reușit. Cred că m-am consumat foarte multe pe mine pe interior și chiar simt că am muncit pe toate părțile și probabil veneam târziu, dar stăteam și cu Anastasia ca să recuperez. A fost un an obositor pentru mine, dar mă bucur că am reușit să-l duc la bun-sfârșit. Lucrurile o să fie bine pentru că și cu Anastasia încep să mă înțeleg.

Am programat copilul. Până la urmă, să fii mamă, e cel mai mare dar. Tu imaginează-ți că eu am avut hate în momentul în care am spus că sunt însărcinată. Pentru că de ce să fiu însărcinată la 23 de ani. Eu nu am voie să fiu însărcinată la 23 de ani că sunt tânără din punctul de vedere al multor oameni. Eu am ales. Eu nu exagerez cu nimic: eu am ales, nu a fost o întâmplare.

Până în momentul în care am născut, eu am refuzat să iau informații de la alte mămici pentru că oricum fiecare voia să-mi zică câte ceva și le-am zis: vă rog, păstrați-vă sfaturile pentru voi. Eu vreau să am experiența mea”, a declarat Nicole Cherry.

Citește și: Nicole Cherry, cea mai grea perioadă prin care a trecut de când a devenit mămică. Ce i s-a întâmplat Anastasiei

Nicole Cherry a vorbit și despre relația cu părinții ei, o relație care s-a bazat mereu pe încredere.

„Cred că am reușit să o fac mândră pe mama și să nu simtă perioada aia din adolescență. Eu de mică am căutat o relație serioasă și culmea e că am și obținut-o pentru că Florin este și primul bărbat din viața mea”, a spus Nicole Cherry.

„Ce a zis tatăl tău când a aflat că te vezi și tu cun băiat?”, a fost întrebarea lui Mihai Morar.

„Nimic. M-a lăsat să plec cu el la munte. I-a zis mamei: nu știu de ce vrea să meargă cu el că mie nu-mi place de el, dar eu am lăsat-o să se ducă să vedem ce se întâmplă. Și când m-am întors am făcut o glumă cu mama. I-am zis că m-am întors la fel”, a mai declarat Nicole Cherry.

Bie Adam, invitată în noul episod Podcastito Express, a vorbit despre peripețiile din America Express, trăite alături de mama