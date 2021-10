Nicole Cherry, despre operațiile estetice pe care și le-a făcut: „Mama natură nu a fost generoasă cu mine”

Nicole Cherry a povestit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut chiar de la vârsta de 19 ani, atunci când a avut nevoie și de acordul și susținerea părinților pentru a-și mări bustul.

Nicole Cherry, despre opreațiile estetice pe care și le-a făcut la 19 ani. Vedeta urmează să nască în curând

Nicolete Ghinea, pe numele real, a vorbit despre perioada în care se simțea inesigură pe trupul său și a simțit nevoia de a ajunge pe mâna esteticianului care i-a făcut o mărire a bustului foarte reușită.

„Nimeni nu este perfect. Am zile în care îmi găsesc mai multe defecte decât în altele. Da, normal. Fiecare este liber să facă ce consideră că îl ajută să fie fericit și mulțumit cu propria persoană, nu văd nimic rău în asta. Nu sunt genul de persoană să mintă, mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților. Mama Natură n-a fost generoasă cu mine și am luat în considerare mereu această opțiune până când chiar am avut curajul și vârsta necesară să trec prin această procedură. Nu am niciun regret. Cred că totul în viață se întâmplă cu un motiv și chiar dacă acel motiv nu este clar pe moment, se dezvăluie în timp. Nu aș fi fost persoana care sunt și nu m-aș afla în acest punct în care mă aflu acum dacă aș schimba ceva din trecutul meu”, a declarat Nicole Cherry pentru cancan.ro.

Cântăreața a vorbit și despre sarcină, dar și despre Anastasia, fiica pe care o poartă în pântece. „Eu spun că voi fi o mamă mai relaxată, desi știu că situația se schimbă rapid când te vezi în brațe cu copilul tău, se activează instictul de «mama bear» haha. Îmi doresc să îmi petrec cât mai mult timp posibil cu bebelina mea, să fiu martoră la toate momentele importante din viața ei și să mă implic în creșterea și educația ei. Dar nu o să fiu overprotective (să exagereze cu protecția. n.r.), o să urmez modelul părinților mei, care nu mi-au ascuns niciodată nimic și m-au lăsat să iau parte la discuții și decizii. Îmi doresc și pentru fetița mea să aibă libertatea de a alege. Vreau să fiu si cea mai bună prietenă a ei, nu numai mama ei. Abia aștept”, a mai spus Nicole Cherry.

Motivul pentru care Nicole Cherry nu s-a căsătorit cu tatăl copilului

Nicole Cherry a venit la tv și a vorbit despre sarcină, dar și când o va aduce pe lume pe micuța Anastasia. Cântăreața hit-urilor precum „Memories”, „Scrie-mi pe suflet”, „Fata naivă” nu mai e Cireșica pe care ne-o amintim cu toții. Aceasta urmează să-și îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri, acela de a deveni mamă.

„Amândoi ne-am dorit copil. A pornit discuția și am zis bine. Nu suntem căsătoriți, dar nu fac acum cununia, eu vreau să revin la forma mea inițială. Să ne revenim un pic și după facem următorul pas. Nu țin la chestia asta că trebuie să fie, dar nu înseamnă că nu-mi doresc nuntă. Deja suntem la pachet, nu trebuie să-i port numele.

Eram în pană de idei, ziceam că dacă am băiat nu știu ce nume să-i pun. La fete aveam câteva variante, dar nimic clar. Îmi plăcea Carla, dar am renunțat la idee, fiind și sora mea la fel. Îmi plăcea și Natalia. Mi-a apărut Anastasia în vis. Pe la început, când nu știam ce voi avea. Am visat că mi-a pus-o doctorul în brațe și am strigat-o Anstasia. 6 kilograme am acumulat momentan. Nu am nicio problemă cu kilogramele pe care le-am acumulat, nu mi se pare că se vede atât de tare”, a declarat Nicole Cherry la Antena Stars, în emisiunea XNS.

