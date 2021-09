Nicole Cherry, gravidă în șapte luni, la tv. Motivul pentru care nu s-a căsătorit cu tatăl copilului ei

Nicole Cherry a venit la tv, gravidă în șapte luni și a vorbit deschis despre sarcină, dar și despre alte subiecte care țin de acest aspect.

Nicole Cherry, despre sarcină, în luna a șaptea. Motivul pentru care ea nu s-a căsătorit cu tatăl copilului

Nicole Cherry a venit la tv și a vorbit despre sarcină, dar și când o va aduce pe lume pe micuța Anastasia. Cântăreața hit-urilor precum „Memories”, „Scrie-mi pe suflet”, „Fata naivă” nu mai e Cireșica pe care ne-o amintim cu toții. Aceasta urmează să-și îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri, acela de a deveni mamă.

Prezentă în șapte luni de sarcină la tv, în cadrul unei emisiuni, Nicoleta Ghinea, după numele real, a vorbit deschis despre această perioadă frumoasă din viața ei și a iubitului, Florin Popa.

„Da, se vede burtica, ne apropiem de șapte luni. De Moș Nicolae nasc. Va fi la câteva zile distanță de mine. Eu sunt pe 5 decembrie. În decembrie fac 23 de ani. Îmi fac un cadou singură în decembrie. Fix așa mi-am dorit, fix așa s-a întâmplat. A avut mână bună tata. S-a format o relație între ei de dinainte. Ne înțelegem. Mereu îi spuneam mamei, eu îmi doresc un bărbat ca tata, ca atitudine.

Amândoi ne-am dorit copil. A pornit discuția și am zis bine. Nu suntem căsătoriți, dar nu fac acum cununia, eu vreau să revin la forma mea inițială. Să ne revenim un pic și după facem următorul pas. Nu țin la chestia asta că trebuie să fie, dar nu înseamnă că nu-mi doresc nuntă. Deja suntem la pachet, nu trebuie să-i port numele.

Eram în pană de idei, ziceam că dacă am băiat nu știu ce nume să-i pun. La fete aveam câteva variante, dar nimic clar. Îmi plăcea Carla, dar am renunțat la idee, fiind și sora mea la fel. Îmi plăcea și Natalia. Mi-a apărut Anastasia în vis. Pe la început, când nu știam ce voi avea. Am visat că mi-a pus-o doctorul în brațe și am strigat-o Anstasia. 6 kilograme am acumulat momentan. Nu am nicio problemă cu kilogramele pe care le-am acumulat, nu mi se pare că se vede atât de tare”, a spus Nicole Cherry la Antena Stars, în emisiunea XNS.

Cine este Florin Popa, iubitul lui Nicole Cherry

Florin Popa este un om de afaceri cu opt ani mai mare decât Nicole Cherry, însă încă de la începutul relației cântăreața a precizat că această diferență este chiar pe placul ei. Cei doi se cunosc de mai mulți ani, ba chiar o rudă apropiată vedetei i-a făcut pe cei doi să se cunoască.

"Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj”, a declarat Nicole Cherry într-un interviu pentru sursa amintită mai sus.