Cum o va chema pe fiica lui Nicole Cherry. „Mi-a apărut numele în vis”. Vedeta a făcut marea dezvăluire

Nicole Cherry mai are extrem de puțin până când va deveni mamă pentru prima oară. Vedeta a povestit cum o va chema pe micuța pe care abia așteaptă să o cunoască.

„Suntem foarte aproape de momentul în care ne vom întâlni cu micuța noastră cireșică. Și pot să vă spun că abia aștept să o cunoaștem, să o simțim, să ne bucurăm împreună, să ieșim la plimbare”, a povestit Nicole Cherry.

Cum se va numi fiica lui Nicole Cherry

Fiica lui Nicole Cherry se va numi Anastasia, acest nume fiind foarte special pentru că i-a apărut în vis artistei.

„Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis”, a declarat Nicole Cherry pentru Viva!

Nicole Cherry are 22 de ani și va fi o mamă tânără. Vestea sarcinii a dat-o lansând o piesă în al cărei videoclip apare cu burtica de gravidă.

Ulterior, Vedeta a mărturisit că va deveni mamă de fetiță.

Nicole Cherry, despre cum s-a simțit în primul trimestru de sarcină

Cântăreața se simte extraordinar în al doilea trimestru de sarcină, iar faptul că va deveni mamă o face foarte fericită, citindu-i-se cu ușurință pe chip acest lucru. Nicole Cherry și Florin Popa formează un cuplu de mai mulți ani, iar de curând s-au hotărât să devină părinți.

„Foarte bine. Totul e perfect normal. Mai normal decât mă așteptam. Sunt la fel din toate punctele de vedere”, a început tânăra artistă declarațiile.

„În primul trimestru, am avut 3 săptămâni în care nu am avut cele mai bune momente. Nu-mi plâng de milă pentru câteva vărsături. Sunt normală, nu exagerez cu absolut nimic. Erau niște semne care îmi dădeau de veste, că nu le mai avusesem până atunci. Sarcina nu a fost întâmplătoare, noi ne doream un copil, lucram la asta. Dar tot e o surpriză. Era o sarcină așteptată”, a spus ea la Antena Stars.

Nicole Cherry a încercat să-și surprindă iubitul într-un mod spectaculos, ascunzându-i testul într-o cutie și, deși a încercat să îl filmeze, acesta i-a ruinat surpriza.

„Bănuiam, am făcut un test și a ieșit pozitiv. Am încercat să-i pun într-o cutie, să-l filmez. S-a pus în fața camerei și nu am reușit să-i surprind reacția. A fost doar pentru noi”, a mai spus ea.

Cine este Florin Popa, iubitul lui Nicole Cherry

Florin Popa este un om de afaceri cu opt ani mai mare decât Nicole Cherry, însă încă de la începutul relației cântăreața a precizat că această diferență este chiar pe placul ei.

"Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj”, a declarat Nicole Cherry într-un interviu pentru VIVA!.

Și Florin Popa postează pentru apropiații și fanii lui fotografii cu ei doi, când sunt anumite Sărbători, ocazii sau din plimbările lor.

