Nicole Scherzinger a încins imaginația fanilor cu formele la vedere, în costum baie, pe un iaht. Cum arată artista la 43 ani

Cu o atitudine de divă, în timp ce se bucura de atmosfera de vacanță, Nicole și-a expus cu mândrie formele, într-un costum de baie minuscul. Artista s-a bucurat de relaxare, de plajă și de soare, punându-și în valoare silueta perfectă.

Nicole Scherzinger a pus pe jar suflarea masculină cu formele ei

Nicole Scherzinger s-a lăsat fotografiată cu bustul la vedere, abdomenul perfect plat și picioarele subțiri, în timp ce se bucura de soare. Vedeta s-a lăsat fotografiată din toate unghiurile pe iahtul de lux, semn că se bucură de câteva zile de relaxare pe cinste.

Nicole Scherzinger, care va împlini 44 ani în scurt timp, este posesoarea unui trup cu forme de invidiat și nu ratează nicio ocazie să se dezbrace de inhibiții și să își etaleze formele. Fotografiile au strâns peste 94.000 de aprecieri, iar comentariile cu complimente la adresa ei au curs.

“Queen of the sea” (Ești regina mării)

“Thank you for sharing this breathtaking moment” (Mulțumim că împărtășești cu noi aceste momente minunate)

“Nice view honey” (O priveliște minunată)

“OMG YOU ARE SO GORGEOUS ❤️🔥” (Doamne, ești atât de frumoasă)

“Sweetheart that bikini is adorable 🔥😍” (Scumpo, bikini-ul ăla e adorabil)

Nicole Scherzinger, fosta membră a trupei Pussycat Dolls, trăiește o superbă poveste de dragoste

Frumoasa brunetă, în vârstă de 43 ani, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei și nu de puține ori a povestit pe Instagram că se simte extrem de fericită în relația ei cu Thom Evans.

Cei doi au o poveste de dragoste ca în filme și plănuiesc să construiască un viitor minunat împreună. Thom Evans, un fost jucător de rubgy, a cucerit-o pe Nicole din prima clipă. Thom Evans, în vârstă de 36 de ani, s-a născut în Harare, Zimbabwe, a jucat pentru echipa Glasgow Warriors, însă cariera lui în rugby s-a încheiat la doar 24 de ani, din cauza unei răni în zona gâtului.

Cei doi s-au găsit pe platourile de filmare ale show-ului X Factor, unde Thom era concurent. El a cucerit-o pe artistă cu vocea lui.

Thom și Nicole sunt un cuplu extrem de fericit, iar diferența de vârstă dintre cei doi nu constituie un impediment în calea fericirii lor. Mai apropiați și mai îndrăgostiți ca oricând, Nicole pozează adesea alături de iubitul ei în cele mai tandre ipostaze și recunoaște că el o răsfață foarte mult.

