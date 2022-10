Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, se pregătește să devină din nou mamă. A aflat dacă e băiețel sau fetiță

Nicoleta Dragne trăiește momente superbe și se bucură de perioada prin care trece. Fosta ispită de la Insula Iubirii este, din nou, însărcinată și va naște în luna ianuarie.

Peste trei luni, familia Nicoletei Dragne se va mări. Aceasta mai are un băiețel, Vladimir, care îi umple sufletul de bucurie. Fosta ispită a aflat și sexul bebelușului din burtică, însă nu e pregătită să-l dezvăluie, de teamă că la naștere va avea o surpriză.

Băiețelul Nicoletei Dragne, gesturi tandre față de burtica de gravidă

Sarcina Nicoletei Dragne decurge normal și de puțin timp a aflat dacă va avea fetiță sau băiețel. Este o bucurie uriașă pentru aceasta, mai ales că ani buni a încercat să aibă copii și nu a reușit. În mai puțin de trei luni, ea își va ține în brațe pruncul, pe care și Vladimir îl așteaptă cu nerăbdare.

”Băiețelul e fericit, mângăie burtica toată ziua. Noi avem oricum o nepoțică de două luni și e foarte îndrăgostit de ea, tot timpul se duce și o mângăie, o pupă, cred că așa o să fie și cu fratele lui sau soră, ce va fi. O să nasc pe sfârșit de ianuarie, cam așa. Dacă se poate voi naște natural, dacă nu, mergem pe mâna medicului. Pentru mine a fost mult mai ușoară recuperearea față de cum a fost la cezariană”, a mai spus Nicoleta Dragne în exclusivitate pentru Spynews.

Citește și: Cât de mult a crescut băiețelul Nicoletei Dragne. Fosta ispită de la "Insula Iubirii" este o mamă fericită și foarte mândră

Nicoleta Dragne, mărturisiri despre sarcină

Nicoleta Dragne spune că sarcina este una ușoară și deja a aflat sexul bebelușului.

”Sunt bine, mai sunt și zile bune și zile rele. E ok în mare. Am avut și amețeli, acum sunt mai bine de vreo două săptămâni. Am avut și perioada mai puțin plăcute, dar sunt normale, nu mi-a zis nimeni că ar fi ceva ieșit din comun. (...)

Sunt deja în 6 luni, aștept o morfologie peste o săptămână, știu în mare sexul bebelușului, dar am zis să mă mai uit încă o dată. Medicii spun că sunt siguri, eu încă nu m-am convins, că au mai fost cazuri când s-a spus ceva și te-ai trezit cu altceva”, a mai spus Nicoleta Dragne pentru publicația citată.

Citește și: Nicoleta Dragne, fosta ispită de la „Insula iubirii”, de urgență pe masa esteticienilor, la scurt timp după ce a născut

Focuri de arma si clipe de soc in episodele noi din Adela. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY