Nicoleta Guță, șantajată de hackeri. Câți bani i-au cerut pentru a-și recupera contul de pe rețelele sociale

Nicoleta Guță a fost ținta hackerilor. Artistei i-a fost „furat” contul personal de Facebook, iar acum i se cere o sumă impresionantă de bani pentru a-l recupera.

Nicoleta Guță, fiica lui Nicolae Guță, trece prin momente dificile după ce a ajuns în pragul de a fi șantajată de hackeri. Contul personal de Facebook al cântăreței, unde avea peste jumătate de milion de urmăritori, a fost „spart”.

Altcineva i-a furat identitatea pe rețelele sociale în momentul de față, iar artista nu știe cum să procedeze pentru a-și recupera contul. De asemenea, i-a fost cerută o sumă uriașă de bani pentru a prelua controlul acestuia.

Nicoleta Guță a povestit cum a ajuns să fie victima hackerilor. Aceasta a dezvăluit că totul a început de la un email prin care i se prezentau pașii pe care trebuia să-i urmeze pentru a primi bifă pe TikTok.

Ce sumă de bani ar trebui să scoată din buzunar Nicoleta Guță pentru a-și recupera contul de Facebook

După ce și-a dat toate datele personale, inclusiv cartea de identitate, printr-un formular, Nicoleta Guță a fost deconectată de la contul personal de Facebook. Ulterior, artista a primit un mesaj prin care i se cerea 1000 de dolari pentru a-și recupera pagina.

„Mi-a fost furat contul personal de Facebook, de fapt și cel oficial, însă pe acesta am reușit să-l recuperez. Problema e că ei stau și conectați pe pagina aia, mi-a fost schimbat numărul de telefon, adresa de e-mail. Îmi este frică să nu se dea în numele meu, să vorbească cu oamenii.

Încă nu am încercat la poliție, am vorbit cu un prieten care se ocupă de contul meu și a zis că e greu să-l mai recuperez. De altfel, eu am primit și un mesaj pe Whatsapp unde mi se cereau 1000 de dolari ca să mi-l dea înapoi. Treaba a fost că eu am primit un e-mail în care mă anunța să urmez pașii pentru bifa pentru Tik Tok, asta după ce tot pe e-mail am primit de la Tik Tok recompensele pe care le-am făcut pe un live și m-am gândit că e tot de la ei. Eu am făcut toți pașii, am pus și poza cu buletin, am dat un cod și imediat mi-au luat tot”, a mărturisit artista, potrivit spynews.ro.

Nicoleta Guță a mai susținut că a investit mult timp și bani în contul său de Facebook pe care le-a pierdut. Mai mult, aceasta nu mai are speranțe în ceea ce privește recuperarea lui.

„Nu cred că o să-l mai pot recupera, am încercat prin toate modalitățile posibile. Am făcut o grămadă de cereri, Facebook în privința asta nu m-a ajutat deloc. Am avut o pagină personală cu 500.000 de urmăritori, cu o investiție de nu-ți mai spun, am făcut promovare la clipuri, acolo erau o grămadă de poze, tot, tot. Am rugat oamenii să dea raport la pagina pentru că nu mai e a mea”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.