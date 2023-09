Nicoleta Luciu a împlinit 43 de ani. Cum arată vedeta după ce a slăbit considerabil

Nicoleta Luciu a împlinit 43 de ani. Aceasta a decis, în urmă cu câțiva ani, să iasă din lumina reflectoarelor pentru a se îngriji de familie. În ultimul timp a apărut mai des în online și la televiziune. Transformarea Nicoletei a lăsat mască audiența.

Nicoleta Luciu a apărut în telenovelele românești Inimă de țigan, Regina și Lacrimi de iubire. Ea este una dintre cele mai apreciate vedete din România, chiar dacă a lipsit din lumina reflectoarelor în ultimii ani. Fostul model Playboy s-a retras din viața publică acum câțiva ani, după venirea pe lume a tripleților.

Nicoleta Luciu a decis să își îndrepte toată atenția către familia sa, lăsând în spate lumea televiziunii. Ea s-a retras din București și s-a mutat împreună cu familia în Miercurea Ciuc.

Cu toate că ani la rând a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Nicoleta s-a luptat îndelung cu kilogramele în plus. În ultimul timp, aceasta a apărut tot mai des în online, dar și la TV.

La împlinirea celor 43 de ani, cei dragi i-au transmis urări chiar și în mediul virtual. Pe rețelele de socializare au apărut fotografii și mesaje frumoase pentru vedetă. Alături de soțul ei și cei patru copii, Nicoleta Luciu se simte împlinită din toate punctele de vedere. De asemenea, ea este într-o formă de invidiat.

Cum arată vedeta după ce a slăbit considerabil

După cum se vede pe rețelele de socializare, Nicoletei îi place să se mențină tânără, iar după un comentariu neplăcut în legătură cu aspectul său fizic din partea unui urmăritor, a decis să slăbească drastic.

Potrivit unei publicații mondene, Nicoleta Liciu se menține în formă ținând un regim alimentar foarte strict.

„Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu mănânc cât să pot merge pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar, brusc, după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui”, citează sura menționată mai sus.

Regimul său alimentar este unul drastic, menit să o ajute să slăbească foarte multe kilograme într-un timp foarte scurt. De asemenea, vedeta a renunțat la o serie de alimente despre care ar fi auzit că îmbătrânesc corpul mult mai repede.

Nicoleta a mărturisit că nu mai mănâncă deloc carne de câțiva ani și se simte foarte bine. Ajutată de tratamentele faciale, ea arată ca acum 20 de ani. Timpul pare să nu fi trecut peste vedeta în vârstă de 43 de ani.

De asemenea, vedeta a mărturisit acum câțiva ani că suferă de alopecie, fapt care a îndepărtat-o și mai mult de lumea mondenă. Cu ajutorul unui tratament, a reușit să combată căderea părului. Pentru tratament, aceasta a fost nevoită să plătească între 1.000 și 2.000 de euro pe lună.

„Nu am mai avut așa păr lung și frumos de zece ani. Este rezistent și are luciu. Ultima ședință. Părul și-a dublat volumul după opt luni de tratament. O dată pe săptămână, timp de 40 de minute”, scria ea în mediul online, potrivit csid.ro.