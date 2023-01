Nicoleta Nuca a dezvăluit un detaliu mai puțin știut despre ea. Care e motivul pentru care nu a băut apă până la vârsta de 15 ani

Nicoleta Nucă a mărturisit, în cadrul unui interviu, că nu a putut să pună gura pe apă până la vârsta de 15 ani, potrivit Viva.ro. Cântăreața a recunoscut că încă se confruntă cu această problemă, însă, sportul a ajutat-o destul de mult.

Care e motivul pentru care Nicoleta Nuca nu a băut apă până la vârsta de 15 ani: „Mi se făcea greață la propriu”

Nicoleta Nucă, în vârstă de 28 de ani, a devenit cunoscută după participarea în cadrul emisiunii „X Factor”, unde a impresionat cu vocea sa. Într-un interviu recent, cântăreața a vorbit despre felul în care se menține în formă, dar și despre problema cu care se confruntă de la o vârstă fragedă. Deși, acum, încearcă să depășească complet acest obicei neplăcut, Nicoleta Nuca mărturisește că, în perioada copilăriei, nu putea consuma deloc apă:

„Sincer nu beau suficientă apă. O să fiu foarte sinceră. Încerc să mă forțez să beau mai multă apă, dar oricum nu este suficientă pentru nevoile organismului meu, dar mai compensez că mănânc foarte multe fructe, legume și atunci, să zicem că se mai echilibrează balanța în privința asta. În ceea ce privește băutul apei, eu undeva până pe la 15 ani aproape că nu știam cum este gustul apei. Nu înțelegeam cum poate lumea să bea apă, curată, apă simplă. Psihicul meu nu accepta acest lucru încât mi se făcea greață la propriu, îmi venea să vomit de la sezanția de apă goală, apă fără niciun gust.”, a dezvăluit Nicoleta Nucă pentru EGO.ro, citată de Viva.

Nicoleta Nuca mărturisește că sportul a ajutat-o foarte mult

Nicoleta Nucă a vorbit și despre cum a reușit să amelioreze problema cu care se confrunta din copilărie. Cântăreața mărturisește că sportul a fost aliatul ei principal, devenind conștientă că fără hidratare nu ar fi putut ajunge la rezultatele dorite:

„Până într-un moment în care pur și simplu mi-am propus, când m-am apucat și de sală și de alimentație sănătoasă, că trebuie să mă reeduc complet în ceea ce privește alimentația. Să știi că am făcut-o. Adică de la băut, de la ceai rece, dulce sau sucuri de tot felul, am făcut o trecere lejeră spre apa minerală, gen carbogazoasă, după care, la scurt timp, am trecut complet pe apă plată. De acolo am intrat complet într-o zonă extremă. Pentru mine, motivația din spatele acestei tranziții a fost foarte puternică, anume să am grijă de corpul meu, să văd rezultate la sală, pentru că, în timpul acela, mă și apucasem de sport și atunci voiam să văd rezultatele de azi pe mâine.”

„Antrenorul mi-a explicat foarte clar că dacă vreau să slăbesc și să arăt bine, să-mi arate și pielea frumos, trebuie să nu mai beau prostii cu zahăr, nu mai mănânc tâmpenii de tot felul cu zahăr și prăjeli. Mi-a zis că pot să mănânc ce vreau eu, dar să mănânc sănătos, gătit cum trebuie. De atunci apa a devenit ingredientul, ca să zic așa, necesar din viața mea. Fundamental chiar.”

„Acum beau doar apă plată. Restul sucurilor sau alte chestii le beau din an în Paște, foarte rar, atunci când mi se întâmplă să mai calc strâmb, să mai bag un fast-food așa, atunci beau și un suc că altfel nu merge. Dar, în rest, apa plată este sfântă pentru mine.”, a mai adăugat Nicoleta Nică, citată de sursa menționată mai sus.

Cine a câștigat prima imunitate de pe Drumul Aurului ▶ Vezi noul episod America Express în AntenaPLAY