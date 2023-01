Paula Seling a avut nevoie de consiliere psihologică în momentul adopției. Care sunt temerile sale în privința creșterii fiicei ei

Paula Seling a povestit, într-un interviu pentru Viva, despre adopția fiicei sale, pe vremea când copila avea doar trei ani. Aceasta a mărturisit că atât ea, cât și fostul ei soț au fost cuceriți de cea mică de la prima interacțiune, potrivit Viva.ro. Iată ce declarații a făcut Paula Seling despre momentele prin care a trecut, dar și despre acomodarea Elenei la noua casă.

Ce a mărturisit Paula Seling despre prima întâlnire cu fiica ei: „Am știut că ea este copilul nostru”

Întrebată despre cât de complicat este procesul de adopție, Paula Seling a oferit următorul răspuns:

„Procesul e minuțios, cu teste și analize psihologice, fizice. Dar nu a fost greu. Am fost foarte nerăbdători, ambii părinți și am reușit, printr-un program special, să adoptăm destul de repede.”, a mărturisit Paula Seling, citată de sursa menționată mai sus.

Paula Seling a fost întrebată și despre motivul care a făcut-o să aleagă un copil mai mare, deși majoritatea preferă un nou-născut. Artista a spus că, în momentul în care s-a întâlnit pentru prima dată cu Elena, a simțit că ea este fiica lor. În plus, se pare că fetița seamănă destul de bine cu tatăl adoptiv:

„Elena avea trei anișori în momentul adopției. Noi ne-am dorit un copil, să fie cel trimis nouă, iar, când am văzut-o pe Elena, am știut, din prima clipă, că e a noastră. De altfel, seamănă foarte tare cu tatăl ei, așa că mi se pare că a fost trimisă special pentru noi. Când am văzut-o prima oară, amândoi am știut că ea este copilul nostru. Am iubit-o din prima clipă. Nu a fost nevoie de alte căutări. Elena ne-a îmbrățișat și iubit, la fel, din prima clipă. Am beneficiat de ajutorul asistenței maternale, care ne-a ușurat mult acomodarea. Au fost momente mai dificile, pe care le-am depășit, dar acum totul este bine.”, a mărturisit Paula Seling, citată de Viva.

Care e cea mai mare temere a Paulei Seling în privința creșterii fiicei sale

Paula Seling a fost întrebată și despre temerile pe care le are în privința creșterii viitorului copil. Artista a spus că fiica ei, Elena, este la fel ca restul copiilor, iar singura „lege” după care se ghidează este iubirea. Temerea ei principală se referă la viitorul fiicei sale:

„Elena este propriul nostru copil. Trece prin toate fazele prin care trece un copil de vârsta ei, este un copil iubit, dorit, purtat în inimă și născut, metaforic, în familie, prin dragoste. Fiecare zi vine cu emoții diverse. Personal, mă întreb, cu fiecare decizie, dacă fac ceea ce trebuie. Și, apoi, mă gândesc că singura lege ce nu greșește este cea a iubirii. Temerile mele sunt legate de viitorul ei, dacă vom reuși să o îndrumăm spre valorificarea totală a talentelor ei, care să îi aducă satisfacție și fericire la vârsta adultă.”, a mărturisit Paula Seling.

Întrebată dacă a fost nevoie de asistență psihologică, dar și despre cum s-a integrat Elena în noua casă, Paula Seling a răspuns că a fost la câteva ședințe de consiliere:

„Bineînțeles, am avut ședințe de consiliere care ne-au ajutat să facem pașii cât mai corect în adaptarea ei.”, a mărturisit Paula Seling, potrivit interviului acordat pentru Viva.

