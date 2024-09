Nicoleta Nucă este însărcinată! Artista este într-o relație de două luni: „Încercăm să o ținem cât de departe de ochii lumii”

Artista ar urma să devină mămică după doar 2 luni de relație. Iată cine este noul ei iubit și ce spune despre relația pe care o au!

Nicoleta Nucă este în culmea fericirii!

Artista urmează să devină mămică pentru prima oară alături de noul iubit cu care formează o relație de două luni.

Deși fanii credeau că urmează să o vadă în fața altarului alături de de fostul ei iubit, Alex Ursache, se pare că Nicoleta le-a pregăti cu totul o altă surpriză acestora.

Iată cine este noul ei iubit și ce spune despre relația pe care vor să o țină departe de ochii lumii!

Nicoleta Nucă este însărcinată! Artista este mai fericită ca niciodată după doar 2 luni de relație alături de noul iubit

În primăvara acestui an vestea că Nicoleta Nucă și fostul ei logodnic s-au despărțit i-a luat prin suprindere pe internauți, mai ales că aceștia aveau deja nunta planificată în acest an.

Se pare că după multe încercări de a continua relația, cei doi au decis că este mai bine să o ia pe drumuri separate pentru binele amândurora.

La scurt timp după încheierea relației de 7 ani, Nicoleta Nucă s-a afișat în brațele altui bărbat care acum o face fericită și cu care urmează să aibă un copil, potrivit surselor CANCAN.RO.

Cântăreața nu s-a sfiit să se afișeze în mod public la evenimente alături de noul ei iubit, însă s-a abținut să îi dezvăluie identitatea. Artista încearcă să păstreze relația cât mai departe de lumina reflectoarelor și, tocmai, de aceea, nici nu postează fotografii cu ei în mediul online.

Cu toate acestea, identitatea bărbatului a ieșit la iveală, iar potrivit sursei citate anterior numele acestuia este Bogdan Anton!

„Nu o să vorbesc foarte mult despre relație. Deși am fost deja surprinși împreună, în continuare aleg să mențin relația cât se poate de personală, de intimă. Încercăm să o ținem cât se poate de departe de ochii lumii, cel puțin în momentul de față. Vedem pe parcurs dacă o fi cazul să ne expunem, dar în principiu sunt destul de privată în ceea ce privește viața personală”, a declarat cântăreața potrivit aceleiași surse.

Bărbatul misterios ar fi, de asemenea, muzician, iar potrivit informațiilor disponibile pe Instagaram, acesta ar fi pasionat și de călătorii, sport, dar și de vlog.

Pentru un moment, Nicoleta Nucă nu a confirmat, dar nici nu a infirmat faptul că ar fi însărcinată, însă sursa citată anterior susține că prietenii ei știu deja despe sarcină, chiar dacă acest lucru nu este făcut încă public.

Cum a anunțat Nicoleta Nucă despărțirea de fostul logodnic

Vestea despărțirii a venit prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde artista a transmis următorul mesaj!

„Cu părere de rău, vă anunţăm că eu şi Alex am ales de comun acord să o luăm pe drumuri diferite într-un mod matur, asumat şi amiabil. Aceasta nu este o decizie impulsivă luată la nervi şi supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuţii şi încercări, însă într-un final ne-am dat seama că we just grew apart.

A fost o relaţie frumoasă şi pasională în centrul căreia a fost extrem de multă dragoste şi respect, şi prin care am evoluat ambii şi am învăţat unul de la altul o mulţime de lucruri frumoase. Motivele acestei despărţiri nu le vom expune niciunul în mediul online sau în presă, pentru că ţinem la intimitatea noastră şi la respectul reciproc pe care ni-l purtăm, însă vreau să ştiţi că am rămas prieteni şi ne vom susţine reciproc în continuare. Pe plan profesional vom mai lucra împreună, cel puţin temporar”.